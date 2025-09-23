Parlamentarios 'populares' de Soria y Burgos denuncian la total falta de voluntad política en avanzar en la A-11

SORIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los parlamentarios nacionales del Partido Popular de las provincias de Burgos y Soria se han dado cita este martes en Aranda de Duero (Burgos) para denunciar públicamente la "total falta de voluntad del Gobierno socialista de Pedro Sánchez de avanzar en los tramos de la Autovía A-11".

El senador 'popular' por Burgos, Javier Lacalle, ha puesto como ejemplo "sangrante" el tramo que une ambas provincias, Langa de Duero-Aranda de Duero, donde hace más de un mes "que no hay máquinas trabajando". Así, ha señalado que se trata de "la sencilla razón de que ya han certificado obras por valor de los 11 millones de euros que había presupuestado para este año 2025". "Se van a perder todos los meses que faltan hasta fin de año", ha lamentado Lacalle, por lo que los 'populares' han pedido que se destinen "diez o quince millones para este ejercicio que permitiría a las empresas seguir avanzando".

Lacalle ha detallado que lo mismo que este año ocurrirá el año que viene, que "solo tiene presupuesto de 25 millones, mientras que considera imposible que las empresas puedan ejecutar el último año los 150 millones restantes, simplemente por la necesaria tramitación y las licitaciones por fases".

MÁS CONTINUIDAD

Para los parlamentarios del PP la solución pasa por una reasignación de los fondos que permita mayor continuidad en los trabajos. El senador burgalés ha incidido en que los problemas de 2025 volverán a repetirse en 2026. En este sentido, ha apostado por una redistribución que dote a las obras de unos 80 millones para 2026 y otros 90 para 2027.

El senador 'popular' por la provincia de Soria, José Manuel Hernando, ha destacado que en Soria también se sufre "con especial saña la dejadez e indolencia del Gobierno de Sánchez, particularmente desde que Óscar Puente es ministro". Así, se ha referido a un "retraso absolutamente deliberado y consciente, de dilatar los tiempos y de estirar los plazos de manera que las vías de comunicación imprescindibles para el futuro de estas dos provincias se queden siempre en fase de proyecto inacabado".

Hernando se ha referido a la conexión entre la A-11 y la A-15 (La Mallona-Los Rábanos), "cuyo proyecto original se dejó caducar, de manera que ha tenido que licitarse su actualización en dos fases, ya que la primera se hizo mal y tuvo que repetirse". "La mera actualización del proyecto se extiende a 24 meses, y la licitación de las obras está, a día de hoy, sin fecha", ha lamentado.

Así, ha añadido que "algo parecido ocurre con la conexión de Los Rábanos con Fuensaúco, pendiente de proyecto y, de nuevo, sin fecha para su inicio". El procurador ha apuntado que "lo mismo ocurre con los tramos de la A-15 entre Villar del Campo y Agreda, y con el tramo Agreda-Tarazona".

Hernando ha declarado que "lo más sangrante, si cabe", es el caso del tramo entre Fuensaúco y Villar del Campo, "ya iniciadas las obras con un presupuesto de 100 millones de euros, de los cuales en el primero de los interminables cinco años previstos solo se han certificado obras por un importe de 3,5 millones de euros".

"Esta técnica de dilación en las carreteras es una auténtica tomadura de pelo para los sorianos, que se añade a la que también se sufre en materia ferroviaria", ha lamentado.

Los parlamentarios 'populares' van a presentar una batería de preguntas en ambas cámaras para intentar incentivar este tramo de la A-11 que une ambas provincias. También van a presentar una moción en el Senado y una Proposición No de Ley en el Congreso exigiendo al Gobierno una redistribución plurianual del presupuesto que permita agilizar este tramo de la A-11.