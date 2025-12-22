El parque de ocio infantil Navival abrirá sus puertas el viernes con carruseles, hinchables, atracciones y talleres

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parque de ocio infantil Navival abrirá sus puertas este viernes, 26 diciembre, en la Feria de Valladolid, que albergará carruseles, hinchables, atracciones, talleres y un sinfín de actividades para público infantil y familiar.

Feria de Valladolid y Alejop Ocio preparan esta edición de Navival, que mantendrá abiertas sus puertas hasta el 4 de enero en los pabellones 2 y 4, donde se ofrece un recorrido por distintos escenarios de actividad con propuestas como una gran rampa, toros mecánicos, zona de juegos para pensar y participar en familia, dos pistas de coches de choques para adultos e infantil, camas elásticas y dos nuevas atracciones, una "olla giratoria", un carrusel para los más pequeños y una "bebeteca".

A todo ello se suman talleres de temáticas tan diferentes como dibujo, ciencia, medioambientales, etcétera, han informado a Europa Press fuentes de la Feria.

Este año estarán también en Navival agentes de la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y Bomberos que mostrarán algunos de los equipos que emplean en su trabajo, realizarán exhibiciones y impartirán consejos, por ejemplo, de autoprotección en caso de incendio.

Por su parte, la empresa Michelin y la Dirección General de Tráfico proponen a los visitantes participar en un circuito de movilidad vial por el que circularán coches de pedales. Otras empresas que también participan en Navival son Aquavall, que llevará a cabo talleres de manualidades y experimentos científicos en torno al ciclo de agua o Caja Rural de Zamora, que asiste de nuevo a Navival, y ofrece a los visitantes un recorrido en tren por el interior de la feria, un ciclobús e hinchables.

La divulgación sobre educación ambiental y conservación de especies correrá a cargo de 'La Era de las Aves', un centro zoológico ubicado en la localidad de Fresno el Viejo que acoge ejemplares de más de 100 especies, muchos de ellos rescatados.

También las aves son protagonistas de las actividades que desarrollará la asociación AMA Pisuerga como construcción de casas-nidoy explicaciones dirigidas a los pequeños de curiosidades sobre diferentes especies, qué materiales emplean para sus nidos, cuáles son sus formas, etcétera.

El deporte también tiene cabida en Navival con exhibiciones y talleres de taekwondo, patinaje, atletismo, baloncesto, fútbol, zumba y bailes de modalidades como dance y flamenco. La visita de los artistas de Stellar Circus es otro clásico, con sendos pases los días 28 y 29 por la mañana.

MAÑANA SIN RUIDO

Además, durante la mañana del domingo 28 Navival será un espacio silencioso para que los niños con trastornos del espectro autista puedan disfrutar también de las actividades que se desarrollan en este parque infantil.

Por segundo año también estará en Navival Noelia García, madre de un niño afectado por una enfermedad excepcionalmente rara, CHD8, con el fin de dar visibilidad al caso de su hijo Yeray y recaudar fondos destinados a la investigación.

Otra cita clásica de Navival serán las campanadas de mediodía el 31 de diciembre. La masiva suelta de globos que realiza la Fundación Michelin y las doce gominolas de la suerte sirven de ensayo para recibir al 2026 con los mejores deseos.

En la página web de Navival están disponibles el programa completo de actividades y la venta anticipada de entradas, con precios reducidos respecto a la tarifa de taquilla, activa hasta el día 25 en la dirección https://bit.ly/3XZTPj0.

El parque de ocio estará abierto de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas, aunque el día 31 de diciembre sólo abrirá por la mañana, mientras que el día 1 estará cerrado toda la jornada.