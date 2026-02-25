La parroquia de San Lorenzo recupera para Segovia la tradición del 'Jerusalén', un belén con escenas de Semana Santa

SEGOVIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo de belenistas de la Parroquia de San Lorenzo, en Segovia, ha recuperado la tradición de los 'Jerusalenes', belenes que muestran las escenas propias de Semana Santa, de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, con el montaje de su propio 'Jerusalén' que se expondrá a partir del 4 de marzo.

El obispo de Segovia, Monseñor Jesús Vidal, inaugurará en la iglesia del barrio de San Lorenzo esta 'Gloriosa Pasión', en la que será la recuperación del primer 'Jerusalén' o belén pascual de la capital. La iniciativa nace "con vocación profundamente pedagógica y visual" y propone un recorrido diacrónico por los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

"El montaje permitirá al visitante sumergirse en la cronología de los Días Santos a través de una cuidada escenografía, que sitúa cada pasaje en su contexto histórico y geográfico dentro de la Ciudad Santa", señalan desde la parroquia.

La representación se ha desarrollado bajo la dirección del párroco Francisco Jimeno Mardomingo, con la participación del equipo de belenistas de la parroquia y sintetiza el corazón del mensaje cristiano con una Pasión que prepara la gloria de la Resurrección, dos realidades indisociables para los fieles cristianos.

El itinerario se inicia con la Entrada de Jesús en Jerusalén a lomos de un pollino, alejándose de la simbología bélica asociada al caballo. El recorrido prosigue hacia el Cenáculo, en el monte Sión, donde se recrea una Última Cena singular, por la ausencia del cordero pascual judío (la simbología católica convierte a Cristo en el cordero que se entrega al sacrificio).

La tensión dramática aumenta en la Oración en el Huerto de Getsemaní, donde la presencia de la serpiente evoca las tentaciones del Génesis y conecta el Antiguo Testamento con la figura de Jesús, seguida por el Beso de Judas y el prendimiento.

La exposición continúa su avance por el juicio en el pretorio y el camino de la Vía Dolorosa hasta alcanzar la crucifixión en el Gólgota. El trayecto culmina ante el sepulcro excavado en la roca y, finalmente, la tumba vacía, símbolo máximo cristiano de la victoria sobre la muerte.

Esta propuesta se suma a la tendencia de recuperación de los belenes pascuales que está floreciendo en diversas regiones de España, y que enriquece el patrimonio de la Diócesis de Segovia con una catequesis visual de herencia franciscana.

"Esta tradición bebe del espíritu de San Francisco de Asís y de la labor de custodia de los Santos Lugares iniciada en el siglo XIV, cuyo fin era acercar la geografía de la salvación a quienes no podían peregrinar físicamente a Tierra Santa", añade la información.

El montaje 'Gloriosa Pasión' se presenta como una muestra de destreza artesanal y una invitación al asombro y la reflexión en estas fechas de especial trascendencia para los fieles. La parroquia de San Lorenzo abrirá sus puertas para esta experiencia de viernes a domingo y durante toda la Semana Santa, en horario de 17.00 a 20.00 horas.