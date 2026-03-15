La participación en las elecciones de CyL se sitúa en un 12,6% a las 11.30 horas, 1,33 puntos más

Ciudadanos votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Pablo Requejo

VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones autonómicas de Castilla y León se sitúa en el 12,63 por ciento, 1,33 puntos más que en los comicios de 2022 y con aumento en todas las provincias, según los datos del primer recuento ofrecido a las 11.30 por la Junta.

Así lo refleja el Ejecutivo autonómico en la página web oficial de las elecciones, donde indica que son 241.848 las personas que ya han ejercido su derecho a voto en los comicios de este 15 de marzo en el que la participación ha crecido en todas las provincias.

En concreto, en Ávila la participación se sitúa en el 12,46 por ciento, 0,56 puntos más; en Burgos, en el 12,71 por ciento, 1,47 más; en León, en el 11,86 por ciento, 1,85 más; en Palencia, en el 12,79 por ciento, 1,55 puntos más; en Salamanca, en el 12,71 por ciento, 1,02 puntos más; en Segovia, en el 13,08 por ciento, 0,85 puntos más; en Soria, en el 13,77 por ciento, 1,57 puntos más; en Valladolid, en el 12,97 por ciento, 1,07 puntos más, y en Zamora, en el 12,43 por ciento, 1,73 puntos más.