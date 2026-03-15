La participación en las elecciones de CyL supera el 53% a las 18.00 horas, 1,56 puntos más que en 2022

Un hombre vota en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Salamanca, Castilla León (España). - Manuel Ángel Laya - Europa Press

VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones autonómicas de Castilla y León se sitúa en el 53,18 por ciento, 1,56 puntos más que en los comicios de 2022 y con aumento en todas las provincias menos en Ávila, según los datos del segundo recuento ofrecido a las 18.00 horas por la Junta.

Así lo refleja el Ejecutivo autonómico en la página web oficial de las elecciones, donde indica que son más de 1.012.650 las personas que ya han ejercido su derecho a voto en los comicios de este 15 de marzo en el que la participación ha crecido en todas las provincias menos en Ávila.

En concreto, en la circunscripción electoral de Ávila la participación se sitúa en el 52,52 por ciento, 0,10 puntos menos que en los últimos comicios, celebrados en febrero de 2022.

Por otro lado, en Burgos la participación se coloca en el 52,46 por ciento, 1,41 puntos más; en León, en el 51,11 por ciento, 2,57 puntos más; en Palencia, en el 54,43 por ciento, 2,03 puntos más; en Salamanca, en el 52,09 por ciento, 1,08 puntos más; en Segovia, en el 54,06 por ciento, 0,75 puntos más; en Soria, en el 53,93 por ciento, 1,97 puntos más; en Valladolid, en el 56,23 por ciento, 1,17 puntos más, y en Zamora, en el 51,32 por ciento, 2,45 puntos más.

Este es el último avance de participación facilitado por la Junta, que ofrecerá nuevos datos a partir de las 21.00 horas.