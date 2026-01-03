Pascual afronta las elecciones con "más confianza que nunca" para continuar su "lucha" por Ávila "sin ruido"

Archivo - El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual. - POR ÁVILA - Archivo

ÁVILA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, afronta las próximas elecciones autonómicas "con más ilusión y confianza que nunca" para continuar su "lucha" a favor de la provincia "sin ruido ni buscar imposibles".

En una entrevista concedida a Europa Press, hace un balance "muy positivo" del trabajo realizado este año, en el que ha podido "defender, en las Cortes y ante la Junta, necesidades y proyectos para la provincia de Ávila, así como políticas buenas para el conjunto de la Comunidad".

En este sentido, Pascual ha destacado que desde que no existen mayorías absolutas "las propuestas se tratan de otra forma" en el Parlamento autonómico, hasta el punto de que "incluso el Grupo Popular se ha visto obligado en varias ocasiones a modificar su postura".

Un ejemplo de ello es lo que ocurrió con la solicitud de unidades de ictus para Ávila y el resto de las provincias que carecen de ellas, una petición ante la que el PP había votado siempre en contra y sobre la que ahora ha tenido que "reconocer su necesidad".

No obstante, pese a ser una "reivindicación histórica de los abulenses", esta no es una realidad, tal y como ha señalado Pascual, quien considera que los abulenses "deben saber" que lo que "se pretende hacer no es una unidad de ictus sino una fórmula de gestión compartida en la que se seguiría dependiendo de profesionales de otros hospitales".

"Según la Sociedad Castellano Leonesa de Neurología, para crear una unidad de ictus son necesarios diez neurólogos, así que lo que se pretende hacer, con retraso y corriendo, porque hay elecciones y sin ninguna eficiencia, no es una unidad de ictus", ha expuesto, para reclamar que la sanidad quede "fuera del electoralismo".

En cualquier caso, Pascual se enorgullece de que se hayan podido sacar adelante "casi todas las propuestas presentadas por Por Ávila en el debate de Política General, unas por mayoría y alguna incluso por unanimidad", con lo que considera que se da "la razón" al partido cuando asegura que lo que hace es "pedir cosas necesarias y razonables".

Asimismo, cree que con ello se evidencia que "solo la falta de voluntad política para llevarlas a cabo hace que no se puedan ejecutar o que se lleven a cabo con retrasos". "Eso sí, siempre tras la petición de Por Ávila", ha agregado.

Entre estos logros, también se encuentra la petición del transporte sanitario terrestre, "una iniciativa relevante" en la que se está trabajando, ha puesto en valor, para, por otro lado, apuntar a las desilusiones de este año.

En este contexto, ha señalado a una que se "repite" todos los años, que los procuradores abulenses "voten en contra de propuestas buenas para Ávila". "Quiero pensar que solo lo hacen porque sus partidos les obligan, pero desde aquí les quiero recordar que representan a los abulenses y que se deben a ellos, no a sus partidos políticos", ha defendido.

Igualmente, ha lamentado que en la Cortes hay "grupos políticos están más preocupados de la situación nacional que de resolver los problemas concretos de Castilla y León y de Ávila".

En cualquier caso, Pascual afronta el próximo año con energía y ganas de trabajar por la provincia, y entre sus "objetivos estrella" se encuentra "conseguir que la Junta se tome en serio la sanidad pública", algo "por lo que hay que luchar continuamente", ha incidido.

"La experiencia me dice que hay que estar constantemente detrás de la Consejería para que mejore la sanidad de nuestra provincia en múltiples aspectos: personal, ampliación de las urgencias hospitalarias, centro de especialidades de Arenas de San Pedro, consultorios de pueblos, helisuperficies, centro de salud y base de emergencias en Las Hervencias", ha enumerado.

"ABANDONO DURANTE DÉCADAS"

Todas ellas, carencias que se suman a otras reivindicaciones que no son más que "necesidades de la provincia de Ávila", algunas de ellas, "por desgracia, lentas de cambiar", como el tema de las comunicaciones, debido "al abandono al que tanto la Junta como el Estado han sometido a la provincia durante décadas", razón por las que son "tan insistentes".

"La Junta lo único que hace es echar balones fuera (...) y no me refiero solo a infraestructuras, sino también al transporte público", ha advertido, para incidir en que "de nada sirve" que el autobús sea gratis con la iniciativa Buscyl "si no hay autobús": "Por ejemplo, en el Valle del Tiétar, las líneas son escasas o con pocas frecuencias".

De este modo, Pascual no entiende cómo, con la orografía de la provincia, esta no cuenta "ni con un kilómetro de autovía ni con un metro de túnel", un contexto en el que ha exigido al Ejecutivo autonómico que "lidere" iniciativas como "la conexión de Ávila con la A-6" y la "mejora del transporte en el resto de la provincia".

Este "abandono" se repite en temas "tan importantes" como la sanidad, las infraestructuras educativas o la falta de tejido industrial, este último un ámbito en el que ha demandado la construcción de la subestación eléctrica de Vicolozano, una infraestructura que va con "retraso" y demuestra la "inacción" de la Junta.

Los abulenses tienen que saber que no pueden venir industrias a Vicolozano porque no tendrían ni luz", ha recordado Pascual, para defender que "Por Ávila está en las Cortes de Castilla y León no para hacer ruido ni para buscar imposibles", sino para "atender a las necesidades de la provincia" y actuar, "siempre, sin perjudicar a nadie".

Por último, el procurado de Por Ávila ha puesto en valor el apoyo que la gente le muestra por la calle día a día, cuando le "agradece que se intente luchar" por la provincia. "Muchos abulenses lo valoran y eso también me da muchos ánimos", ha apostillado Pascual, quien volverá a ver su nombre en las próximas elecciones de la mano de su actual formación, un camino que continúa "con más ilusión y confianza que nunca" tras comprobar que las reivindicaciones tienen sus frutos.

"Nunca antes se había hablado tanto de Ávila. Y se consiguen cosas, por eso tenemos que conseguir más cosas, porque la deuda de la Junta de Castilla y León con la provincia de Ávila es tan grande que no se salda rápido", ha concluido.