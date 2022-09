Patio Herreriano y Casa de la India se incorporan como nuevos espacios de Seminci

El museo proyectará títulos sobre Velázquez, Gauguin, Remedios Varo y otros artistas contemporáneos

VALLADOLID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) incorporará al Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español y la Casa de la India como nuevos espacios de programación de proyecciones y actividades en esta 67 edición del festival, que tendrá lugar del 22 al 29 de octubre.

En concreto, el Patio Herreriano programará cuatro títulos, todos ellos vinculados con el mundo del arte, como son 'An Imaginary Land', de Juan Solanas (Francia/Uruguay, 2022); 'Gauguin y el Canal', de Frank Spano (Panamá/Argentina, 2022); 'Remedios Varo. Misterio y revelación', de Tufic Makhlouf Akl (México/Francia, 2013), y 'Velázquez, el poder y el arte', de José Manuel Gómez Vidal (España, 2022), según ha informado el festival a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En 'An Imaginary Land', el director argentino Juan Solanas explora el trabajo de doce artistas contemporáneos de todo el mundo, en una experiencia cinematográfica que invita a reflexionar sobre el arte y la forma en que se percibe por el público. Aportan sus testimonios en esta cinta Antonio López, Theo Jansen, Liliana Porter, Luis Felipe Noé, Denis Monfleur, Eduardo Stupía, Leandro Erlich, Susumo Shingu, Antonio Seguí, Mario Gurfeil, Ana Tiscornia y Pat Andrea.

Por su parte, 'Gauguin y el Canal' ficciona el juicio del pintor posimpresionista por parte de las autoridades francesas en Tahití. En su camino, tiene visiones del pasado, especialmente, sobre su vida y trabajo en el Canal de Panamá. El filme de Frank Spano está protagonizado por Roberto Birindelli, Juan Carlos Avedaño, Cristina Maduro y Mónica Gronchi.

Tufic Makhlouf Akl rinde homenaje en 'Remedios Varo. Misterio y revelación' a la pintora catalana refugiada en México Remedios Varo (Anglès, Girona, 1908-Ciudad de México, 1963), una de las artistas más destacadas del movimiento surrealista. Su vida estuvo marcada por la Guerra Civil española y la II Guerra Mundial, su exilio mexicano y los últimos años de madurez artística, el trazo virtuoso y sueños inalcanzables.

José Manuel Gómez Vidal aborda en 'Velázquez, el poder y el arte' la constante búsqueda por parte del pintor del favor del poder, primero en su Sevilla natal, donde frecuentaba los cenáculos de poder, y más tarde en la Corte, donde al servicio al rey Felipe IV aprendió que la gloria del pintor dependía del contacto con los poderosos.

El documental incluye los testimonios de expertos como Luis Méndez, Miguel Ángel Cajigal 'El Barroquista', Álvaro Perdices, Miguel Zorita, Alfonso Guerra, Javier Olivares y Alexandra del Bene.

CASA DE LA INDIA

Por su parte La Casa de la India en España, constituida en Valladolid en 2003 como fundación de carácter cultural, acogerá varias actividades en su sede. Así, el 24 de octubre, con motivo de la celebración del 'Diwali' --el año nuevo hindú-- la proyección del documental 'Ahimsa Gandhi: The Power of the Powerless', de Ramesh Sharma (India, 2021).

La cinta narra el impacto del mensaje gandhiano de la no violencia a nivel mundial mediante entrevistas con académicos y biógrafos de renombre mundial, así como con familiares cercanos de Mahatma Gandhi y premios Nobel como el Dalai Lama o el expresidente de Polonia Lech Walesa, así como mediante materiales de archivo, fotografías y canciones inspiradoras.

Además de la proyección, el 24 de octubre Seminci y la Casa de la India organizarán un evento para celebrar el Diwali, conocida también como el festival de las luces para celebrar la entrada del nuevo año hindú.