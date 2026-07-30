Patrimonio de Soria autoriza una prospección arqueológica en 'La Cerrada' de Borobia para ahondar en su conocimiento

SORIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Soria, presidida esta este jueves por la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, ha autorizado una nueva actuación arqueológica en el yacimiento 'La Cerrada', en Borobia, que combinará la realización de una prospección geofísica con georradar con sondeos selectivos de comprobación.

El objetivo de este proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Borobia, es mejorar el conocimiento del enclave y disponer de información suficiente para orientar futuras decisiones de planificación, gestión y protección patrimonial.

La actuación presenta, además, interés científico, dado que el enclave permanece insuficientemente caracterizado a pesar de la relevancia de los hallazgos arqueológicos documentados en su entorno, entre los que destacan diversas estelas funerarias romanas y otros indicios que apuntan a una ocupación de mayor entidad de la actualmente reconocida.

La investigación propuesta puede contribuir de forma significativa a definir la extensión, organización interna, cronología y funcionalidad del asentamiento, con el objetivo de mejorar el conocimiento histórico del territorio.

En consecuencia, la intervención puede considerarse técnicamente viable, metodológicamente correcta y científicamente justificada, ya que permitirá avanzar en el conocimiento arqueológico del yacimiento mediante el empleo de técnicas de mínima afección y en la obtención de información relevante para su adecuada protección, gestión y valoración patrimonial.