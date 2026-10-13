La patronal valora el impulso presupuestario y Fiscal pero pide proteger el Diálogo Social

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CEOE Castilla y León) ha valorado favorablemente el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 presentados por la Junta, al ser los "más elevados" con un incremento del 13,11 por ciento y contar "con los impuestos más bajos de la historia", si bien ha advertido de la necesidad de "proteger" el Diálogo Social.

La patronal autonómica ha considerado positivo que las cuentas prioricen la inversión en los sectores productivos con más de 1.531 millones en inversiones reales, 265 millones para internacionalización, emprendimiento y competitividad, 100 millones para actuaciones en polígonos industriales y 30 para el nuevo bono para la cuota de autónomos, según recoge en un comunicado.

Asimismo, la organización empresarial ha destacado el aumento previsto para I+D+i y tecnologías, la asignación de 623 millones para la protección y gestión del medio ambiente e infraestructuras medioambientales -lo que supone un aumento del 19,79 por ciento- y la apuesta por la "sostenibilidad demográfica y territorial".

No obstante, ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que se sienten a negociar teniendo en cuenta la "importante función del Diálogo Social en el contexto actual de incertidumbre y complejidad geopolítica", cuyos primeros efectos se están reflejando, han continuado, en el "crecimiento de los precios".

A este respecto, CEOE Castilla y León ha vuelto a valorar el papel del Diálogo Social en la Comunidad "como palanca y marco de entendimiento que contribuye a la paz social, la generación de riqueza, la atracción de inversión productiva y la creación de empresas y empleo".

Finalmente, la patronal ha enfatizado el papel de las organizaciones empresariales "en la defensa de los intereses generales" de las empresas, al negociar un entorno propicio "para la inversión, la innovación y la competitividad".