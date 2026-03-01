Patxi López llama a la juventud a clamar "no pasarán" y "desmentir" que este colectivo es de derechas

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, en una imagen de archivo en el marco de la campaña electoral en Castilla y León. - PSOE CYL

VALLADOLID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha llamado a la juventud a ser la "generación" del "no pasarán" y "desmentir" lo que "cacarean algunos" sobre que los jóvenes son de "derecha y extrema derecha".

López ha participado este domingo, 1 de marzo, en un acto del PSOE en Valladolid, en el marco de la campaña electoral, una cita a la que han asistido 150 miembros de las Juventudes Socialistas de la Comunidad y de otras zonas de España para hacer preguntas al candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, sobre distintas materias.

En este encuentro, López ha pedido a los jóvenes ser "la avanzadilla del socialismo" y "estar en la sala de máquinas" de donde se "construye el futuro" porque si no "otros lo construirán en contra de los intereses" de la juventud. En este sentido, ha defendido que en Castilla y León Martínez quiere tener a los jóvenes en esa "sala de maquinas".

Igualmente, ha subrayado que cada generación tiene "una promesa colectiva", "aunque no lo verbalice o lo escriba en un documento", y ha señalado que la de sus abuelos fue "traer la democracia a este país" y la suya la de "acabar con el terrorismo y tener libertad".

"La promesa de esta generación tiene que ser una especie de no pasarán", ha agregado al respecto, para animar a "desmentir" que los "jóvenes son de derecha y extrema derecha" y así no "dejarse engañar" en materia por el negacionismo climático o el machismo, así como por ideas contra la inmigración o las que emiten aquellos que "añoran dictaduras" al decir que "con Franco se vivía mejor".

López ha reclamado así no dejar que "ganen la batalla cultural" porque "lo más gordo está encima de la mesa" y no se puede "dejar que cambien el significado de las cosas", un contexto en el que ha puesto en valor ser "woke".

"El woke es estar despierto. El woke es luchar por la igualdad. Es luchar por los derechos del colectivo LGTBI. El woke es luchar porque todos tengamos iguales oportunidades ante la vida. Y no me da la gana que nos criminalicen por eso, porque esos son los valores que dignifican la condición humana", ha apostillado.

Asimismo, López ha reivindicado el "papel" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en el mundo", mientras la derecha debería "estar avergonzada de todas y cada una de sus referencias", como Donald Trump o Javier Milei, que "son lo peor" y "juegan a extender el odio".

Frente a ese "odio" que "genera rabia", ha apelado a la "esperanza", la cual, a su juicio, debe calar en la juventud. "No podemos dejar la batalla", ha añadido, para pedir el voto para Carlos Martínez de cara a las elecciones del próximo 15 de marzo.