Patxi López, tras ser increpado en Salamanca: "Es un ejemplo de cómo la derecha está inoculando odio en la gente"

SALAMANCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha sido increpado por un ciudadano por un ciudadano en Salamanca, a gritos de "etarra" y "fuera de aquí traidor", una situación que para el socialista es "un ejemplo de cómo la derecha está inoculando permanentemente odio en la gente".

López ha visitado la capital salmantina junto al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en el marco del segundo día de campaña electoral en Castilla y León, y ha participado en unas declaraciones a medios de comunicación en la Plaza Mayor, donde, justo cuando tomaba la palabra, un hombre se ha acercado a gritos de "fuera de aquí", "traidor", "etarra" o "asesino".

"Esos chillidos me hacen reafirmarme más en que esta campaña es la del cambio", ha aseverado tras lo ocurrido, para acusar a la "derecha" de "alimentar permanentemente el fantasma de ETA" cuando "hace más de trece años que se venció al terrorismo". "Lo vencimos todos. Y cuando alguien vuelve a pasear el fantasma del terrorismo, lo que hace es negar esa victoria a los demócratas", ha aseverado.

Asimismo, ha lamentado que da "mucha pena" que se traslade "rabia a la ciudadanía", si bien ha subrayado que frente a ello también se ha generado "una reacción de apoyo, cercanía y acogida a los planteamientos de los socialistas" por parte de "mucha otra gente".

Ante todo ello, López ha abogado por "agitar" Castilla y León para "ponerla en marcha" tras "39 años de gobiernos de derecha que han sumido" a la Comunidad "en el letargo más absoluto y en el abandono".

"La ciudadanía ya sabe lo que significa un gobierno de la derecha con la ultraderecha: recortes, retrocesos y abandono de las políticas públicas", ha advertido al respecto, para avisar, asimismo, de que esta coalición sería "un gobierno que les castigue" como han hecho PP y Vox al votar esta semana contra el escudo social.

De este modo, ha llamado a apoyar al candidato socialista, quien tiene "esa impronta de alcalde que ha tenido mayorías absolutas", algo que "no se consigue porque si", si no con "cercanía, empatía y al remangarse para enfrentarse a los problemas, en la calle, con los vecinos y vecinas", "justo lo contrario" que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que "gobierna simplemente por inercia, con una desidia absoluta y con abandono".