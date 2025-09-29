Pedrajas (Valladolid) celebra el 10 y 11 de octubre la novena edición del Galán Fest con seis grupos

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Pedrajas de San Esteban (Valladolid) celebrará el 10 y 11 de octubre la novena edición del festival Galán Fest, que en esta ocasión contará con las actuaciones de seis grupos, además de las presentación de una película documental sobre la anterior edición del evento.

El festival comenzará el viernes 10 de octubre con la proyección en el Centro de Cultura Eloy Arribas de la mencionada película, producida por Roberto Martínez, del podcast 'Bienvenido a los 90', según ha informado la asociación Eres+, organizadora del evento.

La proyección tendrá lugar a las 21.00 horas y tras ella se celebrará una mesa redondo al respecto, para después, sobre las 23.00 horas, rememorar a bandas participantes en las anteriores ediciones del Galán Fest en una sesión en Café Feliche.

El sábado 11 de octubre, día principal del festival, el frontón viejo del Parque Jardines de Castilla acogerá los concierto, con el grupo de indie rock El Capitán Elefante como protagonista en el vermut.

Ya en la tarde, actuarán los vallisoletanos Sincorazon, los medinenses Malomundo, los catalanes Fulcanelli y el trío rockero Corazones Eléctricos, para cerrar después el festival en Café Feliche.