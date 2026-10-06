Pedro Sánchez estará este domingo en Ponferrada, en uno de sus primeros actos de precampaña

LEÓN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, arranca este fin de semana la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con dos actos, el sábado en Dos Hermanas (Sevilla) y el domingo en Ponferrada (León), en la Térmica Cultural de la Fundación de la Energía.

El líder socialista protagonizará así en la provincia de León uno de los primeros actos de la precampaña electoral, después de que este lunes anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.

El PSOE considera que la elección de Ponferrada como escenario de uno de los primeros actos supone además "que León tendrá un papel destacado desde el inicio del calendario electoral" y se volcará en acompañar al secretario general del PSOE en el acto previsto para el próximo domingo.