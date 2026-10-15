Pedro Sánchez protagonizará este lunes un acto político en la Cúpula del Milenio de Valladolid

Acto político del PSOE en Valladolid el 19 de octubre de 2026.- PSOE

VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de España y candidato del PSOE a la Presidencia en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Pedro Sánchez, protagonizará este lunes, 19 de octubre, un acto político en la Cúpula del Milenio de Valladolid, donde ya estuvo en marzo de este año en el cierre de la campaña para las elecciones autonómicas de Castilla y León.

El acto, según ha informado el PSOE en la red social 'X', se celebrará a partir de las 18.00 horas de este lunes en la Cúpula del Milenio, situada en la plaza del Milenio.

De esta forma, Sánchez volverá a participar en un acto político de su formación poco más de medio año después, ya que el pasado 13 de marzo cerró el mitin del PSOE en el mismo espacio en el último día de la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 15 de marzo de 2026.

En aquel evento estuvo acompañado, entre otros, por el secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta en dichos comicios, Carlos Martínez, y los ministros socialistas Óscar Puente, Ana Redondo y Milagros Tolón, además del expresidente del Gobierno, nacido en Valladolid, José Luis Rodríguez Zapatero.

Se da la circunstancia de que Puente y Redondo han sido propuestos por el PSOE de Valladolid como números uno y dos en la lista electoral por la provincia al Congreso de los Diputados.

Ese día de marzo, según fuentes socialistas, la Cúpula del Milenio se llenó de simpatizantes, con el aforo completo de 2.000 personas, mientras que una cifra similar de ciudadanos se congregó en el exterior, donde el PSOE instaló altavoces para que pudieran seguir el mitin.

Dos días después, el PSOE obtuvo 91.600 votos en la provincia vallisoletana. Supuso un crecimiento de más de 5.000 apoyos y seis décimas en porcentaje de voto con respecto a las elecciones de 2022, aunque los socialistas se quedaron a 12.000 votos del PP, que ganó las elecciones en Castilla y León.

El previsto para este 19 de octubre es el segundo acto en el que participa Pedro Sánchez en Castilla y León desde que convocara elecciones generales, ya que el pasado domingo 11 estuvo en La Térmica Cultural de Ponferrada (León).