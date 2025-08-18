Pedro Sánchez visita este martes la zona afectada por el incendio de Molezuelas (Zamora)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), durante su visita a las zonas afectadas por los incendios forestalesen Villablino. - Pool Moncloa/Fernando Calvo

ZAMORA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará mañana martes, 19 de agosto, a las zonas afectadas por los incendios de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y en Jarilla (Cáceres), donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.

En primer lugar, jefe del Ejecutivo visitará a las 12.45 horas el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarillas (Cáceres), tras la cual realizará una declaración a los medios de comunicación (cobertura abierta). En esta visita, Pedro Sánchez estará acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Posteriormente, Pedro Sánchez se trasladará a Molezuelas de la Carballeda (Zamora), para visitar a las 15.30 horas la zona afectada por el fuego (cobertura oficial), acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Hay que recordar que el jefe del Ejecutivo central visitó el domingo la zona afectada por las llamas en Villablino (León), área de influencia del incendio de Orallo y donde también estuvo acompañado por Mañueco, Grande-Marlaskas y Nicanor Sen.