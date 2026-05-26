La pensión media en Castilla y León sube a 1.373,50 euros en mayo: un 4,75% más

Archivo - Pensionistas. Jubilados. Personas mayores. Pensión. Jubilación - UTAC - Archivo

VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Castilla y León se situó en 638.603 en el mes de mayo, un 1,07 por ciento más que en el mismo mes de 2025 (1,54 por ciento en España), con una cuantía media de 1.373,50 euros, ligeramente por encima de la media nacional que es de 1.370,71 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

La cuantía media de las pensiones en la Comunidad ha crecido un 4,75 por ciento con respecto a mayo de 2025, cuando alcanzó los 1.311,16 euros, y el aumento es superior a la media (4,55 ciento)

Por su parte, las pensiones con complementos a mínimos alcanzan las 142.077 y suponen el 22,2 por ciento del total, porcentaje que sube al 29,3 por ciento en el caso concreto de las mujeres mientras que baja al 15,3 por ciento para los hombres.

La mayor cuantía de pensiones con complementos a mínimos se registra en León, con 26.904, seguida de Salamanca, con 24.228; Valladolid, con 23.166; Zamora, con 16.694; Burgos, con 15.578; Ávila, con 12.874; Palencia, con 9.612, Segovia, con 8.420, y Soria, con 4.601.

Además, se han registrado 94.666 pensiones con complemento de brecha de género.