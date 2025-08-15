Perimetrados los incendios de Molezuelas y Puercas, en Zamora, y regresan a Castromil sus vecinos

Zona calcinada por el incendio forestal que se originó en Puercas de Aliste. - Emilio Fraile - Europa Press

ZAMORA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La situación en Zamora, durante el día de hoy, ha sido favorable para los incendios de Molezuelas de la Carballeda y Puercas, con "enfriamiento de puntos calientes y perimetración", mientras que los vecinos de Castromil han podido regresar a sus casas después de que el fuego procedente de Ourense obligara ayer a evacuarlo.

El delegado Territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha explicado que el foco de Puercas se encuentra "totalmente perimetrado" si bien ha tenido alguna "pequeña reproducción" que ha sido atendida "sin problema".

De hecho, tal y como ha avanzado, la Junta estaba analizando la posibilidad de rebajar el Índice de Gravedad Potencial de ambos a 1, algo que sería una buena señal y permitiría liberar medios.

En Hermisende se ha hecho un "gran trabajo" con contrafuego que ha permitido su avance por los flanco. Presenta un estado "muy favorable", tanto que ha permitido desplazar medios a Portugal donde habían prendido un nuevo incendio que amenazaba con pasar a Zamora.

Más preocupa el incendio en Porto, donde se ha trabajado sobre todo para defender el municipio. Las llamas avanzan ahora hacia la cumbre empujado por rachas de viento de 80 kilómetros hora.

La estrategia para mañana será comenzar a las 7.30 horas con un ataque directo por tierra y con medios aéreos. "Es un incendio que requiere de mucho trabajo a pie porque será difícil utilizar maquinaria pesada", han explicado desde la Delegación Territorial de la Junta.

Otra buena noticia es que los vecinos de Castromil han podido regresar a sus viviendas, a pesar de que en el lado portugués se produjo un incendio. De la zona, hay más de 150 vecinos que siguen evacuados y pasarán la noche en Puebla de Sanabria. Se trata de habitantes de Villanueva de la Sierra, Pías, Parjacova y el propio Porto.