La periodista Lucía Rodil, nueva directora del Centro Territorial de RTVE en Castilla y León - RTVE

VALLADOLID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La periodista Lucía Rodil López ha sido nombrada nueva directora del Centro Territorial de Radiotelevisión Española (RTVE) en Castilla y León y sustituye en el cargo a Iván Fernández del Río, quien ha ocupado el carto durante los últimos cuatro años.

Como máxima responsable del Centro Territorial de RTVE en la Comunidad, según han informado a Europa Press fuentes de la cadena, la periodista liderará el proceso de unificación de Televisión Española (TVE) y Radio Nacional de España (RNE) en un único centro de producción en Valladolid, actualmente en construcción. Asimismo, se encargará de avanzar en la digitalización de los contenidos y en la transversalidad de los procesos de trabajo.

Rodil ha afirmado que la información es lo que justifica su existencia profesional y ha asegurado que el objetivo prioritario siempre ha de ser "respetarla y cuidarla". A este respecto, ha subrayado la capacidad de todo el equipo de RTVE en Castilla y León, que cuenta con Unidades Informativas en las nueve provincias de la Comunidad.

Además, la nueva directora ha explicado que el servicio público exige hacer un esfuerzo para que la información de calidad llegue al ciudadano en sus plataformas y formatos de consumo actuales, por lo que cada profesional que asume una responsabilidad en la radiotelevisión pública "tiene el deber" de gestionar los retos que le corresponden en cada momento.

Lucía Rodil (Lugo, 1975) es licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca y cuenta con más de 25 años de carrera profesional dedicada al ámbito de la información.

La periodista comenzó su trayectoria en 1997 en Informativos Telecinco, donde trabajó durante once años como redactora, editora, presentadora y subjefa del área de Cultura. Posteriormente, en 2009, se incorporó al equipo de Castilla y León Televisión, medio en el que ejerció como directora adjunta de Informativos durante catorce años.

La nueva responsable territorial asume este cargo tras su paso por el área digital de RTVE en Torrespaña, donde fue redactora jefa del área de Sociedad en RTVE Noticias antes de incorporarse al Centro Territorial de Castilla y León tras obtener su plaza en Valladolid mediante un proceso de oposición.