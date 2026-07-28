Permanecen cortadas 16 carreteras en Ávila, entre ellas la N-403 en Las Cruceras

Mapa difundido por la DGT con las carreteras cortadas en la provincia de Ávila
Mapa difundido por la DGT con las carreteras cortadas en la provincia de Ávila - DGT
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 28 julio 2026 11:16
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ÁVILA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios registrados en Madrid, Toledo, Ávila y Castellón mantienen cortadas 47 carreteras, 16 de ellas en la provincia abulense, entre ellas la N-403 en Las Cruceras, según los datos que aporta la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además y según los últimos datos aportados por la DGT, este martes están cortadas las carreteras AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562, todas ellas a la altura de Cebreros; la AV-901 y AV-902 en Burgohondo; la AV-P-308 y CL-505, en Las Navas del Marqués, y la AV-561 en El Hoyo de Pinares; AV-904 en Guisando; AV-P-310 en Hoyo de la Guija; AV-P-703 en Casillas; AV-P-705 en Mijares y CL-501 en Santa María del Tiétar.

La DGT ha hecho un llamamiento a la precaución y ha pedido a los conductores que eviten desplazarse por carreteras de la sierra oeste de Madrid, en la zona de incendios de Ávila, Toledo y Castellón, con recomendación de que se mantengan informados a través de los canales oficiales.

Del mismo modo, el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 se ha sumado al llamamiento a la precaución y también aconseja evitar los deplazamientos por las zonas de los incendios. "Si vas a conducir consulta antes el estado de las carreteras", añade en su mensaje difundido en las redes sociales.

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