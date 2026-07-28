Permanecen cortadas 16 carreteras en Ávila, entre ellas la N-403 en Las Cruceras

Mapa difundido por la DGT con las carreteras cortadas en la provincia de Ávila - DGT

ÁVILA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios registrados en Madrid, Toledo, Ávila y Castellón mantienen cortadas 47 carreteras, 16 de ellas en la provincia abulense, entre ellas la N-403 en Las Cruceras, según los datos que aporta la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además y según los últimos datos aportados por la DGT, este martes están cortadas las carreteras AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562, todas ellas a la altura de Cebreros; la AV-901 y AV-902 en Burgohondo; la AV-P-308 y CL-505, en Las Navas del Marqués, y la AV-561 en El Hoyo de Pinares; AV-904 en Guisando; AV-P-310 en Hoyo de la Guija; AV-P-703 en Casillas; AV-P-705 en Mijares y CL-501 en Santa María del Tiétar.

La DGT ha hecho un llamamiento a la precaución y ha pedido a los conductores que eviten desplazarse por carreteras de la sierra oeste de Madrid, en la zona de incendios de Ávila, Toledo y Castellón, con recomendación de que se mantengan informados a través de los canales oficiales.

Del mismo modo, el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 se ha sumado al llamamiento a la precaución y también aconseja evitar los deplazamientos por las zonas de los incendios. "Si vas a conducir consulta antes el estado de las carreteras", añade en su mensaje difundido en las redes sociales.