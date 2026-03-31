Personalidades sorianas cantarán éxitos desde los 60 en la gala solidaria por la salud mental 'Vamos a dar el cante'

Natalia Briongos (izda) y Susana Torre presentan la gala solidaria 'Vamos a dar el Cante' - EUROPA PRESS

SORIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Personalidades de la sociedad soriana se caracterizarán para interpretar música de artistas desde los años 60 hasta la actualidad en la gala solidaria 'Vamos a dar el Cante' con el objetivo de visibilizar la salud mental.

La Asociación de Salud Mental Virgen del Camino (Asovica) organiza la novena gala solidaria 'Vamos a dar el cante' que se celebrará el viernes 10 de abril en el Palacio de la Audiencia con dos pases, a las 18.00 y 20.30 horas, y que estará dirigida y coordinada por Susana Torres y presentada por Patxi Irigoyen.

Las entradas están a la venta desde este martes en el centro de Asovica, en la Avenida Duques de Soria de lunes a viernes y en el bar Más que Dos durante los días festivos de Semana Santa.

La gerente de Asovica, Natalia Briongos, junto a la coordinadora de la gala, Susana Torres, ha recordado que el objetivo de esta jornada es visibilizar los problemas de salud mental "puede atravesar cualquier persona a lo largo de su vida".

En este sentido, ha remarcado que Asovica está abierta para toda la gente que lo necesite, aunque solo sea asesoramiento. En la actualidad se atienden a más de 150 personas en los distintos recursos y ofrece cerca de 70 empleos en las diferentes áreas.

Briongos ha agradecido tanto a las personalidades más conocidas como a las más anónimas su implicación para subirse al escenario para visibilizar la salud mental, tanto por el esfuerzo de ese día como las jornadas previas para elegir y meterse en los personajes.

ARTISTAS POR UN DÍA

En cuanto a los 'artistas' por un día que formarán cita de esta gala solidaria, se encuentran Julia Moreno y Samuel Moreno, la delegada de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, a dúo con el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, o el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, con el diputado José Peñalba.

También estará el equipo de rugby Ingenieros Soria, los periodistas de la 8 Iago Benavides y Pablo del Campo o, en el mundo de la religión, el padre Ángel y el padre Toño. A este elenco del mundo del empresariado, la política, la televisión y la religión, se sumarán otros otras caras menos conocidas, trabajadoras propias de Asovica o alumnas de Susana Torres.

Así, estarán Marina Terrazas, María Ayuso, Ana Morales y Carolina Sanz o Raquel de la merced y Zoe Laseca. También se 'transformarán' sobre el escenario del Palacio de la Audiencia Silvia Hernández y Pamela Palma, Daniel Peñalba y Víctor Martínez, David Dorville y Víctor Chicote, Silvia Cano y Cecilia Hernández, así como Laura Virto y Alba Valero.

"DIVERTIDA Y SORPRENDENTE"

La profesora y coordinadora Susana Torres ha señalado que este año contará con una parte artística desde los años 60 hasta nuestros días a través de la música con imitaciones de todos los participantes, que clonarán los números que van a protagonizar y donde entrará la era digital en una gala que se espera "divertida y sorprendente".

Amistades Peligrosas, Marisol, Ella Baila Sola, Miguel Bosé, Víctor Manuel, Abba regresarán al escenario del Palacio de la Audiencia de la mano de personalidades de la sociedad soriana.