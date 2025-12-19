Personas con problemas de salud mental consiguen empleo en Valladolid gracias a las Viviendas para la Vida Independiente

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puente Salud Mental Valladolid continúa consolidando su compromiso con la inserción laboral y la vida independiente de las personas que participan en el programa de viviendas y apoyos para la vida independiente dentro del programa de Itinerarios Integrados de Inclusión Sociolaboral para personas con discapacidad. Este programa está financiado por la Junta de Castilla y León y cofinanciado por el Fondo Europeo Plus.

El programa cuenta actualmente de siete viviendas de emancipación, concebidas como un recurso de apoyo para personas con problemas de salud mental que apuestan por un proyecto de vida y que tienen una motivación clara por el empleo. Cada residente recibe acompañamiento personalizado de la figura del Asistente Personal, profesional que proporciona apoyo en las tareas de la vida diaria y adapta su intervención a las necesidades y preferencias de cada persona.

A lo largo del último año, más de 20 personas han pasado por este recurso. De ellas, once han conseguido incorporarse al mercado laboral, unos datos que ponen de manifiesto la eficacia de las Viviendas de Apoyos para la Vida Independiente como herramienta para promover la autonomía personal y la inclusión social de las personas con problemas de salud mental.

"Se les apoya en todo el proceso de inserción laboral, favoreciendo la incorporación y el mantenimiento del empleo y promoviendo la igualdad en derechos y oportunidades", explican fuentes de la entidad.

CASOS DE ÉXITO

Durante este último año se han registrado numerosos casos de éxito que reflejan el impacto positivo del programa. Uno de ellos es el de una persona con diagnóstico de agorafobia cuya situación inicial le impedía acudir a formaciones presenciales. "Tras un trabajo progresivo basado en pequeños desplazamientos, logró participar por primera vez en acciones formativas presenciales.

Después de completar con éxito el periodo de prácticas laborales, consiguió una contratación que mantiene desde hace un año", señalan desde El Puente.

Este proceso ejemplifica la importancia del apoyo continuado y la coordinación entre las áreas psicológica, social y laboral.

Otra de las historias destacadas es la de una persona que acumulaba un largo periodo de inactividad y múltiples experiencias laborales fallidas. "Gracias a un acompañamiento continuado centrado en el refuerzo de la autoestima, la preparación de entrevistas y el ajuste al puesto de trabajo, actualmente desempeña su empleo de forma satisfactoria, consolidando por fin una trayectoria laboral estable".

Otro ejemplo destacado es el de Cristian Bravo, cuya trayectoria refleja el impacto transformador del programa. Cristián pasó de residir en un entorno rural, donde las oportunidades laborales eran muy limitadas, a iniciar una nueva etapa en la ciudad. Gracias al apoyo recibido, logró comenzar una vida independiente en una de las Viviendas de apoyos para la Vida Independiente, en la que reside desde hace dos años, y acceder además a un puesto de trabajo estable, consolidando así su proyecto vital y laboral.

Historias que son posibles gracias al programa de viviendas y apoyos para la vida independiente dentro del programa de Itinerarios Integrados de Inclusión Sociolaboral para personas con discapacidad. Este programa está financiado por la Junta de Castilla y León y cofinanciado por el Fondo Europeo Plus.