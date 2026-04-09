Petición de 4 años para una mujer acusada de estafar más de 90.000 euros con falsas inversiones en criptomonedas

Archivo - Criptomonedas. Foto archivo - KAROLA G. - Archivo

VALLADOLID 9 Abr. (EUROPA PRESS) - La Audiencia de Valladolid acogerá el próximo martes, 14 de abril, el juicio contra Sara R.C., expuesta a una condena de cuatro años de cárcel por un delito continuado de estafa tras presuntamente apropiarse de 90.945 euros de un particular mediante un engaño basado en falsas inversiones en criptomonedas.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, los hechos se remontan al mes de junio de 2023. La víctima, un varón interesado en el mercado de activos digitales, comenzó a recibir llamadas de un individuo que se hacía llamar Alejandro, quien fingía ser empleado de una empresa denominada LEOTRADEZ.

Bajo la promesa de obtener "suculentos beneficios" operando en el mercado de Estados Unidos, un supuesto asesor convenció a la víctima para realizar sucesivas transferencias bancarias. Sin embargo, el dinero no se destinaba a ninguna plataforma de inversión, sino a una cuenta de la entidad ING cuya titular era la acusada, quien presuntamente actuaba de común acuerdo con el falso asesor para obtener un "ilícito beneficio patrimonial".

Así, entre el 8 de junio y el 5 de julio de 2023, el perjudicado llegó a realizar hasta diez transferencias de diversas cuantías, destacando dos ingresos iniciales de 15.000 euros cada uno.

DESVÍO DE FONDOS A LITUANIA Y MALTA

La Fiscalía sostiene que la acusada, lejos de invertir el capital, dispuso del dinero de forma inmediata. Para dificultar el rastro de los fondos, habría transferido 7.000 euros a una cuenta en Lituania y otros 75.900 euros, repartidos en siete operaciones, a una cuenta radicada en Malta. Asimismo, la acusación pública señala que se realizaron disposiciones de efectivo en cajeros y pagos con tarjeta asociados a la cuenta receptora.

Por estos hechos, el fiscal del caso considera a Sara R.C. autora de un delito continuado de estafa y solicita para ella una pena de cuatro años de prisión, así como, en el apartado de responsabilidad civil, la obligación de indemnizar a la víctima con la cantidad íntegra estafada, 90.945 euros, más los intereses legales correspondientes.