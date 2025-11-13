Petición de 3 años para una pareja detenida en la VA-140 con speed y marihuana durante las fiestas de Renedo

Archivo - Una pareja de la Policía Nacional revisa el interior de un vehículo. Foto de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía de Valladolid solicita condenas de tres años de prisión y multas de 1.500 euros para cada uno de los integrantes de una pareja detenida en julio de 2024 en un control policial en la VA-140, con motivo de las fiestas patronales de Renedo, a los que se incautaron distintas bolsas con más de 114 gramos de cananbis y casi nueve gramos de speed.

Los acusados, S. de la C.N. y L.D.F, compartirán el banquillo de la Audiencia de Valladolid el próximo jueves, día 20 de noviembre, donde ambos habrán de explicar hechos registrados en la mañana del día 7 de julio del pasado año cuando fueron interceptados a bordo de un turismo que conducía el primero y ocupaba como copiloto la mujer, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La detención se produjo cuando los agentes dieron el alto a un turismo que infundía sospecha y, al bajar el conductor la ventanilla del turismo para entregar la documentación de los ocupantes y papeles del coche, se percataron de un fuerte olor a marihuana que procedía del interior.

Tras comprobar la documentación, los policías pidieron al conductor que se bajara del vehículo para realizarle un cacheo superficial, proceso en el que observaron cómo el individuo sacaba algo de su bolsillo y se lo introducía en la ropa interior.

A petición de los agentes, el hombre sacó dos bolsitas que contenían 8,21 gramos netos de speed una y la otra 0,5 gramos de la misma sustancia.

Asimismo, los agentes localizaron en la mochila de la copiloto una bolsita con 5,6 gramos de marihuana, por lo que se realizó una inspección del interior del vehículo. Así, se logró intervenir una caja transparente con abundantes restos de speed, una bolsita con marihuana guardada en la guantera del coche y, en el maletero, otras cuatro bolsas con distintas cantidades de la misma sustancia, todo ello con un peso de 114,62 gramos netos y un valor de 1.108 euros en el mercado ilícito.

También en el maletero se hallaron once bolsitas de autocierre y una bolsa con alambres de jardinería verdes y blancos, útiles preparados para la distribución de la droga en dosis. Se da la circunstancia además de que el varón conducía el vehículo sin la ITV en vigor y seguro obligatorio.