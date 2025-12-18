El PIB de CyL casi se ha quintuplicado en los 40 años desde la entrada de España en la UE

Archivo - Dependencias del Parlamento Europeo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 40 años de España en la Unión Europea, que se cumplen en 2026, han dejado un importante crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en Castilla y León, donde sólo hasta 2023 se había registrado un incremento del 474 por ciento, al llegar hasta los 70.876 millones de euros con respecto a los 12.345 millones de 1986, según fuentes del INE.

El Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España, han presentado este jueves 'Desde 1986', una iniciativa que pretende informar del camino recorrido dentro de la Unión Europea y resaltar el importante papel que España desempeña en la construcción de Europa.

Esta iniciativa pone en valor que desde 1986, España "ha crecido con más derechos, más oportunidades y más presencia en el mundo", y Europa también es hoy "más fuerte gracias a la aportación española".

También, este proyecto pretende demostrar que Europa está mucho más cerca de los ciudadanos de lo que a veces imaginamos. Por eso, en este 40 aniversario han querido poner un "énfasis especial" en las Comunidades y Ciudades Autónomas, y por ello se ofrecen fichas específicas con datos, indicadores y ejemplos reales de cómo la UE ha impulsado su desarrollo en estos años.

Cada ficha regional permite ver cómo ha evolucionado su economía desde 1986; cómo crece el turismo en cada territorio, así como las prestaciones sociales con las que contribuye la Unión Europea; qué representa la política agrícola común (PAC) para sus agricultores y ganaderos; qué proyectos europeos han cambiado infraestructuras, movilidad, innovación, medio ambiente o servicios públicos; o qué proyectos apoyados por la UE se han llevado a cabo en cada región.

DATOS DE CASTILLA Y LEÓN EN LA UE

En estos 40 años de Castilla y León en la Unión Europea, tras la adhesión de España a la UE en 1986, la evolución positiva del PIB contrasta con la pérdida de población, que ha pasado de 2.582.327 personas en 1986 a 2.391.682 personas según datos de Eurostat en 2024.

Pero se pueden observar otros muchos datos que evidencian la incidencia de la presencia de España en la UE, como el incremento de la población europea en la comunidad. Según el INE, en 1998 había en Castilla y León 7.908 personas con nacionalidad de otro país de la Unión y en 2022 la cifra fue de 57.381 personas, lo que supone un incremento del 625,6 por ciento.

Teniendo en cuenta que la población total era de 2.372.640 personas, los ciudadanos de la UE representan el 2,42 por ciento de la población total. Relacionado con ésto, según datos del INE, para el año 2024, había en Castilla y León 230 matrimonios donde uno de los cónyuges era español y el otro tenía nacionalidad de otro país europeo.

El turismo europeo también ha crecido, pues en 2024, la comunidad autónoma recibió 1.353.304 turistas internacionales (INE) Entre los países de la UE destacan Francia y Portugal.

ESTUDIANTES ERASMUS.

La Junta de Castilla y León convocó ayudas Erasmus+ para el curso 2024-2025 para 1.523 universitarios, con una dotación de 1.149.901 euros.

Según el estudio 'Desplazamiento intracomunitario de trabajadores entre Portugal y España. Implicaciones en las regiones de centro de Portugal y Castilla y León', se estima que en 2025 se desplazarán de Castilla y León a Portugal 4.363 trabajadores.

Otro aspecto con mucha incidencia en la comunidad es la Política Agraria Común, que en la campaña 2024 permitió que la Junta de Castilla y León transfiera 823 millones de euros en ayudas PAC a 55.269 agricultores y ganaderos. Según la Junta, Castilla y León alcanzó uno de los niveles más altos de ejecución de pagos de la PAC a nivel nacional en 2024.

La ficha de la comunidad muestra también los proyectos más destacados apoyados por la UE en Castilla y León que están en marcha, como 'Waste2fuels', con 5.989.744 euros de presupuesto destinado a investigar la conversión de residuos agroalimentarios en bioetanol de alta calidad; o el 'Transcolab', programa de cooperación transfronteriza POCTEP España-Portugal, con 1,3 millones de euros de los cuales la UE aporta 982.015 euros. Este programa se orienta a impulsar a innovación y el desarrollo tecnológico en el sector agroalimentario y agroindustrial en Castilla y León y el norte de Portugal.

También ha llegado financiación europea para las redes de calor con biomasa en edificios en León y Palencia, con un presupuesto de 2,5 millones y contribución de 1.750.000 euros (70 por ciento) de la UE.

Igualmente, la Zona de Bajas Emisiones de Ponferrada (León) ha recibido también aportación, con 2.468.000 euros de la UE procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.

En la presentación de dicha iniciativa, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, ha explicado que los materiales presentados buscan ofrecer a los medios "un marco claro, coherente y basado en datos objetivos" para analizar estos 40 años. Ha recordado que la adhesión fue "una decisión histórica, profundamente política y emocional", impulsada por "la aspiración de formar parte de un proyecto de democracia, estado de derecho, prosperidad y paz".

Andrés ha señalado que este aniversario se produce en "un momento geopolíticamente extremadamente complejo", marcado por "conflictos, tensiones comerciales y desinformación organizada", lo que hace "más necesario que nunca" explicar el proyecto europeo con rigor.

En este contexto, ha defendido que España sigue siendo "uno de los países más europeístas de la Unión Europea", con un apoyo "transversal y claro", y ha apelado al papel de los medios para ayudar a que los ciudadanos "no solo se sepan europeos, sino que se sientan europeos", reforzando así "un proyecto que hay mucho que celebrar, pero también mucho que defender".

Por su parte, el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha subrayado que los 40 años de pertenencia de España a la Unión Europea "son la historia de un éxito", al tratarse de "una transformación sin precedentes en nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX".

En este sentido, ha destacado que la adhesión supuso "la consolidación de la democracia, la modernización de las infraestructuras, la apertura de la economía al mercado único y el refuerzo de la cohesión económica y social", con un impacto directo en la vida de los ciudadanos gracias a "la libre circulación, la libertad de establecimiento, el programa Erasmus o el apoyo a los agricultores y al desarrollo regional".

Además, Calleja ha insistido en que España "no solo se ha beneficiado de la Unión Europea, sino que también ha contribuido a transformarla", actuando como "un socio leal, comprometido y profundamente europeísta".