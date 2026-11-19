VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valladolid juzgará el próximo jueves 26 de noviembre, en sesión que también se alargará al viernes, a cuatro acusados para los que la Fiscalía solicita penas de 6,5 años para el cabecilla y tres años y nueve meses para el resto de encausados por un delito de fraude a la Seguridad Social al eludir el pago de 105.719,09 euros mediante la creación sucesiva de empresas individuales en Medina del Campo (Valladolid).

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público recogido por Europa Press, la pena de uno de los implicados es mayor --dos años y nueve meses de cárcel a añadir a los tres años y nueve meses de prisión del resto y doce meses de multa a razón de diez euros diarios-- al imputarle un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Asimismo, el fiscal ha pedido para los cuatro encausados la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis años, así como el pago conjunto y solidario de una indemnización de 105.719,09 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social, más los intereses moratorios y recargos legales aplicables.

Los hechos se remontan al menos a mayo de 2018, cuando el cabecilla del grupo, dedicado a prestar servicios agrícolas de recolección, viñedo y cultivo para diversos agricultores, urdió un plan encaminado a defraudar a la Seguridad Social mediante la creación de sucesivas empresas individuales con similar plantilla y actividad.

Para ello, puso dichos negocios a nombre de terceras personas de su confianza --la hija de su esposa, y dos amigos, todos ellos mayores de edad y sin antecedentes penales--, quienes accedieron a darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) como empresarios individuales mientras él ejercía como administrador de hecho.

Cuando estas empresas acumulaban deudas con la Seguridad Social, el principal acusado las ha cerrado o dejado sin actividad de hecho y ha continuado con idéntica actividad bajo la apariencia de una nueva empresa o empresario individual, lo que ha generado entre mayo de 2018 y mayo de 2021 una deuda principal impagada de 105.719,09 euros a través de cuatro cuentas de cotización domiciliadas en Medina del Campo que llegaron a contar con 21, 23, 36 y 14 trabajadores, respectivamente, muchos de ellos dados de alta de forma sucesiva en varias de estas firmas.

Por otro lado, el Ministerio Público ha señalado que otra de las acusados --amiga del cabecilla-- elaboró, por sí misma o a través de tercera persona, hasta 20 resoluciones de alta en la Seguridad Social con fecha de 5 de septiembre de 2019 y 32 copias de comunicaciones de contratos al Servicio Público de Empleo correspondientes a trabajadores que habrían prestado servicios en explotaciones de una bodega, a cuyos responsables entregó dicha documentación manipulada en las fechas de inicio de la relación laboral y en las huellas digitales.