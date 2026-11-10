Piden disculpas por proyectar trabajos para mayores de doce años en una sesión infantil del Certamen de Cortos de Soria

SORIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de selección del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria ha trasladado públicamente sus disculpas por la inclusión de dos cortometrajes recomendados para mayores de 12 años en una de las sesiones infantiles dirigidas a niños y niñas de entre 9 y 12 años.

El comité, integrado por ocho personas con diferentes perfiles vinculados al ámbito de la infancia, educación y cine, lamenta este error de programación, según han trasladado desde el Ayuntamiento de Soria.

Así, apuntan que se ha producido después de muchos años de trabajo en la selección de contenidos adaptados a las distintas edades.

Durante el pasado fin de semana, más de 120 niños participaron en las sesiones infantiles, en las que se proyectaron cerca de 20 cortometrajes entre las proyecciones de votaciones y Soria Imagina.

En una de las sesiones, tras recibir las observaciones de algunas de las familias asistentes, se comprobó que dos trabajos no se ajustaban a la franja de edad del público.

La dirección del Festival remitió esa misma tarde del domingo 8 de noviembre un correo electrónico a las familias para explicar lo sucedido y pedir disculpas.

Asimismo, el comité de selección se ha reunido de urgencia este mismo lunes para revisar el conjunto de las programaciones infantiles y comprobar las recomendaciones de edad de los cortometrajes incluidos en las próximas sesiones, con el objetivo de evitar que pueda repetirse un error de estas características.

El propio concejal de Juventud, Eder García, previamente también conversó con algunas de las familias para conocer su parecer y compartirlo en la citada reunión posterior.

Desde el Ayuntamiento de Soria, la concejalía y la dirección del Festival, responsable de la coordinación del evento, defienden la trayectoria y el trabajo desarrollado por este comité durante estos años, así como su rápida respuesta para reconocer el error, sin que esto exima de trasladar las disculpas a las familias y adoptar medidas de revisión.

MAYORES DE 12 AÑOS

Los dos cortometrajes incluidos por error, uno de animación y otro cuyo guion había sido elaborado por los propios niños protagonistas, contaban en sus respectivas fichas con una recomendación de visionado para mayores de 12 años.

El Ayuntamiento y la organización del Certamen lamentan lo sucedido y las molestias ocasionadas a las familias Así, reiteran su compromiso con una programación cultural infantil adecuada a las diferentes edades y manteniendo sus puertas abiertas para seguir recibiendo propuestas de mejora por parte del público