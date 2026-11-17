Trabajos y análisis en la presa del Horcajo. - AQUALIA

ÁVILA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Piedralaves (Ávila) y Aqualia han anunciado que llevarán a cabo próximamente una nueva campaña batimétrica en la presa del Horcajo con el fin de conocer con precisión la evolución del embalse, los sedimentos acumulados y la capacidad útil de almacenamiento disponible tras los episodios de lluvias y arrastres registrados en las últimas semanas.

Según ha informado la compañía en un comunicado recogido por Europa Press, este estudio técnico permitirá obtener una imagen detallada del fondo del embalse y evaluar los efectos de los arrastres provocados por las intensas precipitaciones, especialmente de cenizas y materiales procedentes de las zonas afectadas por el incendio sufrido este verano.

La nueva medición dará continuidad a los trabajos realizados durante el mes de agosto mediante tecnología de sonar y posicionamiento satelital de alta precisión, que constataron la inexistencia de sedimentación que impidiese el correcto uso de los órganos de desagüe de fondo y proporcionaron una base de información para el seguimiento de las reservas hídricas del municipio.

Los resultados de esta próxima batimetría servirán para comparar la situación actual con la obtenida tras el incendio y facilitar la toma de decisiones y la planificación de futuras actuaciones de gestión y mantenimiento en el entorno de la presa.

Desde ambas entidades han explicado que este seguimiento resulta indispensable debido a que la destrucción de la masa forestal ha favorecido la erosión, la disminución significativa de los tiempos de concentración de lluvia y el desvío de caudales antes desconocidos a la cuenca vertiente, lo que ha generado un aumento de las aportaciones.

Asimismo, el Ayuntamiento de Piedralaves y Aqualia han señalado que las actuaciones desarrolladas hasta la fecha tras volver a declararse la no aptitud del agua de consumo humano --que incluyeron operaciones de 'bypass' en la presa del Horcajo-- han permitido observar una evolución favorable de los parámetros en el programa de vigilancia y control, aunque se mantiene un protocolo analítico intensivo para restablecer cuanto antes la normalidad en el suministro.