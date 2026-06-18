Pilar Garcés toma posesión mañana de su cargo como rectora de la UVA en un acto al que asistirá Fernández Mañueco

Archivo - Imagen de archivo de Pilar Garcés, durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera rectora de la Universidad de Valladolid (UVA) en sus 800 años de historia, Pilar Garcés, tomará posesión mañana de su cargo en un acto en el que estará arropada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

La toma de posesión comenzará a las 12.00 horas en el Paraninfo de la institución académica, en el 'edificio histórico' de la Plaza de la Universidad con la entrada de la comitiva académica acompañada de la interpretación del himno 'Veni creator' por el Coro Universitario.

Las intervenciones las abrirá el rector saliente, Antonio Largo, que dará la palabra a la secretaria general, Helena Villarejo, que dar lectura al acuerdo de la Junta, por el que se nombra 'Rectora Magnífica' a Pilar Garcés García que jurará, a continuación, el cargo.

A continuación habrá un intercambio de los atributos rectorales, birrete, muceta, medalla, y bastón. Una vez realizado este traspaso simbólico, el rector saliente pronunciara su discurso para, una vez finalice, dar la palabra a Pilar Garcés.

Posteriormente será el turno del presidente del Ejecutivo autonómico, para cerrar el acto con la interpretación del 'Gaudeamus Igitur', por parte del coro y el abandono de la comitiva universitaria del paraninfo.

TOMAS DE POSESIÓN

Por otra parte, la toma de posesión del nuevo Secretario General y los vicerrectores tendrá lugar el lunes 22 de junio, a las 11.00 horas, en el Claustro del Palacio de Santa Cruz.

Los vicerrectores de los campus de la Universidad de Valladolid en Soria, Palencia y Segovia harán lo propio en sus respectivos campus, el 23, 25 y 30 de junio, respectivamente.