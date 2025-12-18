El piloto salmantino Lorenzo Santolino llevará la marca 'Salamanca' en el Rally Dakar 2026

El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández (i) y la de Deportes, Almudena Parres (d), junto al piloto Lorenzo Santolino. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Turismo, Ángel Fernández y la concejala de Deportes, Almudena Parres, han recibido en la Plaza Mayor al piloto salmantino Lorenzo Santolino, que participará en la edición del Rally Dakar 2026, que se celebrará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita patrocinado por la marca 'Salamanca'.

Santolino afronta esta aventura en "la carrera más dura del mundo" con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, que ha renovado el patrocinio con el deportista para promocionar la ciudad como destino turístico en las diferentes pruebas en las que compita, tal y como ha señalado el Consistorio salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

De esta forma, la marca 'Salamanca' estará nuevamente presente tanto en el carenado (revestimiento) como en la equipación de su moto, con la que tratará de alcanzar una destacada posición en la carrera por el desierto.

El piloto dará también visibilidad a la ciudad a través de sus redes sociales.

A través de este acuerdo de patrocinio, la ciudad y sus valores deportivos estarán presentes en una de las competiciones más seguidas y con mayor audiencia televisiva y usuarios de internet del mundo; en España se retransmitirá por el canal de televisión Teledeporte y también se podrá seguir a través de los canales oficiales del Rally Dakar, como han recordado desde el Ayuntamiento.

Para Santolino, el principal objetivo del año será esta participación en el Dakar, además de estar presente durante toda la temporada en el Mundial de Rally Raid, con pruebas en Portugal, Argentina y Marruecos, y previsiblemente en Abu Dabi. Asimismo, participará en distintas pruebas del Mundial de Bajas.