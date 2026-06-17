Pino destaca la rápida actuación tras el foco de enfermedad de Newcastle en Aldea de San Miguel

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha destacado este miércoles la rapidez con la que se ha actuado tras la confirmación de un foco de enfermedad de Newcastle en una granja de Aldea de San Miguel (Valladolid) y ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de la población ya que, según ha incidido, no afecta a la salud pública porque no es una zoonosis.

Pino ha destacado también la "total coordinación" con el Ministerio de Agricultura en la puesta en marcha de las medidas veterinarias y técnicas para detener "cuanto antes" una enfermedad que, según ha explicado, se daba por desaparecida pero que está "emergiendo o reemergiendo", como otras en los últimos tiempos, ha apostillado, sin riesgo para la salud, ha reiterado, pero con "grandes repercusiones económicas y sobre el comercio internacional".

El consejero ha explicado que en el caso concreto del foco detectado en la granja de Aldea de San Miguel se ha establecido una zona de restricción de 10 kilómetros que incluye una zona de protección y una de vigilancia de 3 y 10 kilómetros en la que hay cerca de una decena de explotaciones tanto de pollos de engorde como de gallinas ponedoras.

"Estamos extremando las precauciones", ha aseverado Joaquín Antonio Pino que ha informado de que tras la confirmación del positivo se han sacrificado todos los animales y se están llevando a cabo todas las medidas de desinfección.

Dicho esto, ha reiterado su mensaje de tranquilidad y ha defendido la necesidad de que haya coordinación entre las administraciones y un mando único a nivel nacional que dirija y tutele a todos los que están en el territorio. "Desgraciadamente estas enfermedades que dábamos por desaparecidas aparecen, pero para eso están unos servicios oficiales veterinarios tanto de la Junta de Castilla y León como del Gobierno central potentes, con personal muy cualificado, que sabe lo que hace, dirigidos y comandados", ha defendido.

En su caso personal, ha trasladado su "total confianza" en la labor del jefe de Servicio de Agricultura y Ganadería de Valladolid, Óscar Sayagués, desde el convencimiento de que el foco se va a atajar. "Si hace falta, iremos a pie de explotación a ver qué es lo que ocurre", ha apostillado el consejero que ha recordado que existe vacunación que se utiliza normalmente en ponedoras.