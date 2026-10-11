Pino destaca el trabajo de los ganaderos de toro de lidia en el 75 aniversario de la asociación

Pino en el 75 aniversario de la Asociación de Ganaderías de Lidia. - JUNTA DE CYL

SALAMANCA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha participado este domingo en Salamanca en el acto conmemorativo del 75 aniversario de la Asociación de Ganaderías de Lidia, una entidad que cuenta con más de 350 explotaciones y conserva la raza, su patrimonio genético, natural y cultural en España, Francia y Portugal.

Durante el encuentro, Pino ha puesto en valor el trabajo desarrollado durante generaciones por estos ganaderos en la selección de los animales, la conservación de los distintos encastes y la mejora de las explotaciones.

En esta línea, ha destacado la importancia de las explotaciones de lidia que mantienen el modelo extensivo y la generación de actividad en el medio rural de la Comunidad, que cuenta con 170 de estas explotaciones, lo que representa el 19 por ciento del total nacional.

Según ha trasladado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor número de explotaciones vinculadas a la asociación, con un total de 75 ganaderías y 48 de estas se localizan en la provincia de Salamanca, lo que refleja la relevancia de este territorio en la conservación y el desarrollo del sector.

De esta forma, cerca de 29.000 animales de Castilla y León están inscritos en el Libro Genealógico, que en el censo nacional representa el 18 por ciento, de los cuales 22.678 se encuentran en la provincia de Salamanca, es decir, en la provincia salmantina se concentra el 80 por ciento de la raza.

La raza de lidia, considerada una raza autóctona española de fomento, destaca por su diversidad genética, resultado de siglos de selección y de la diferenciación entre ganaderías y encastes, aspectos que se reflejan en el Libro Genealógico que constituye una herramienta para garantizar la conservación de sus recursos genéticos, mantener la riqueza y la singularidad de la raza.

APOYO DE LA JUNTA

La consejería de Pino trabaja con el sector ganadero a través de actuaciones dirigidas a la mejora genética, la sanidad animal, la innovación y la sostenibilidad de las explotaciones, líneas de trabajo que tienen el objetivo de reforzar la competitividad de las ganaderías y de favorecer su continuidad, así como a preservar una actividad estrechamente vinculada al territorio.

En este marco, destaca la colaboración entre la Asociación de Ganaderías de Lidia y la consejería, a través de su Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), en proyectos de investigación, innovación y transferencia de conocimiento orientados a mejorar los sistemas de producción ganadera.

Entre estas iniciativas se encuentran Barinatub, centrado en el ámbito de la tuberculosis bovina; Databovis, dirigido al aprovechamiento del análisis de datos y la inteligencia artificial aplicados a la ganadería; y Agrocomunica, orientado a mejorar la transferencia de conocimiento entre la ciencia, el sector agroalimentario y la sociedad.

A estos proyectos se suma Innobravo que aborda aspectos como la alimentación, la sostenibilidad de la producción extensiva, el bienestar animal, los recursos genéticos y la valorización de la carne de lidia.

El apoyo que la Junta aporta al sector constituye una vía para favorecer las explotaciones ganaderas y preservar el patrimonio genético cultural español, la identidad nacional, y facilitar la continuidad de las explotaciones ganaderas, para constituir la sostenibilidad económica del medio rural de Castilla y León y España.