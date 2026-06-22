Pino pide al Miteco la remisión "inmediata" del informe sexenal del lobo a la Comisión Europea

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) la remisión "inmediata" del informe sexenal del lobo a la Comisión Europea.

Durante la Conferencia Sectorial, Pino ha criticado el "retraso acumulado" en la aprobación del informe sexenal, al que se ha dado luz verde este lunes, 22 de junio, y con el que se confirma el estado de conservación favorable de la especia en las regiones Atlántica y Mediterránea en España, tal y como ha indicado la Junta en un ocmunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, el consejero ha señalado que "carece de justificación que un documento respaldado por el trabajo técnico de las comunidades autónomas y aprobado hace un año en la Comisión Estatal haya permanecido bloqueado durante todo este tiempo".

Asimismo, ha reclamado al Ministerio para la remisión inmediata del informe a la Comisión Europea y ha pedido que "se acepten los resultados que reflejan los datos oficiales del sexenio 2019-2024".

Además, ha mostrado su apoyo a los ganaderos "que sufren de forma recurrente los ataques del lobo" y ha defendido que la gestión de la especie debe basarse "en la realidad acreditada" por el informe sexenal "para proteger también a la ganadería extensiva y el medio rural".

La Junta ha recordado que nua vez adoptado este acuerdo, corresponde al Ministerio remitir el informe a la Comisión Europea y ha lamentado que hasta la fecha, España es el único Estado miembro de la Unión Europea que no ha trasladado estos informes sexenales, circunstancia que ha motivado la apertura de un procedimiento sancionador por parte de las instituciones comunitarias pese a disponer de la documentación con antelación suficiente.

El Ejecutivo autonómico ha detallado que los daños ocasionados por el lobo sobre la ganadería extensiva aumentan en distintas comunidades autónomas, por encima del 10 por ciento anual, lo que "compromete la viabilidad de numerosas explotaciones y dificulta la convivencia entre la conservación de la especie y el mantenimiento de una actividad esencial para el medio rural".

En Castilla y León, durante 2025 se registraron 4.474 ataques de lobo a explotaciones ganaderas, con un balance de 6.294 cabezas de ganado muertas y otras 585 heridas. Las indemnizaciones abonadas por estos daños superaron los cuatro millones de euros.