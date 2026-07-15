Pino respalda el papel del sector primario y defiende revisar las "políticas climáticas que afectan al campo"

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino (segundo por la izquierda) en una jornada organizada por APAG Extremadura Asaja. - JCYL

VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, ha respaldado el papel de agricultores y ganaderos en la conservación del medio natural durante su intervención en una jornada sobre cambio climático organizada por APAG Extremadura ASAJA, en la que ha reclamado que las políticas ambientales no supongan un obstáculo para la actividad económica en el medio rural.

Pino ha participado este miércoles en la jornada 'Las mentiras del cambio climático. Mitos, Contradicciones y Realidades del Mundo Rural', organizada por APAG Extremadura Asaja en la Finca El Toril, ubicada en la localidad de El Carrascalejo (Badajoz).

En este encuentro ha coincidido con el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura, Juan José García, que ha inaugurado el acto.

Durante esta jornada, Pino ha intervenido en una mesa redonda y posterior debate y en su intervención, ha señalado que el clima "siempre ha experimentado variaciones a lo largo de la historia", con periodos de mayor o menor temperatura y precipitaciones, y ha considerado que "no se puede utilizar la excusa del cambio climático para actuar políticamente en contra de las actividades económicas que se desarrollan en el medio natural".

En este sentido, ha asegurado que la pérdida progresiva de actividad agraria y ganadera en el medio rural está favoreciendo la acumulación de biomasa y combustible vegetal, lo que, a su juicio, contribuye a agravar el riesgo de incendios forestales durante el verano.

El consejero ha defendido que el aprovechamiento de los recursos naturales mediante la producción de alimentos constituye una herramienta de gestión del territorio.

Pino ha avanzado que la Consejería trabajará para "evitar la criminalización" de las actividades tradicionales del medio rural, entre ellas la agricultura, la ganadería y la caza, al tiempo que impulsará medidas para simplificar la burocracia que afecta al sector.

RECHAZO A LA AGENDA 2030 O EL PACTO VERDE

Asimismo, ha mostrado su rechazo a políticas como la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo o la Estrategia 'De la Granja a la Mesa', al considerar que "su aplicación a través de la Política Agraria Común (PAC) incrementa las exigencias administrativas y dificulta especialmente la incorporación de jóvenes al sector agrario".

Entre las actuaciones que pretende impulsar, el consejero ha destacado el estudio de la posibilidad de recuperar la autorización de usos tradicionales como la quema controlada y responsable de rastrojos, una práctica que, según ha indicado, puede contribuir a la gestión del territorio.

En materia de fauna silvestre, Pino ha afirmado que la Junta actuará "con contundencia" para controlar aquellas especies que, según ha explicado, actúan como "reservorio y transmisor de enfermedades que afectan a la cabaña ganadera, dificultan las campañas de saneamiento, provocan daños y aumentan el riesgo de accidentes".

En este contexto, ha citado expresamente al jabalí por su incidencia en la expansión de la peste porcina africana. Al mismo tiempo, ha mostrado la intención de favorecer la recuperación de especies como el lince o la liebre, cuyo descenso poblacional ha calificado de "preocupante" por su importancia cultural en determinadas zonas de Castilla y León.

Durante su intervención, el consejero también ha reclamado "reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países". A su juicio, "las restricciones que la normativa europea impone a los agricultores y ganaderos en materia medioambiental y de utilización de productos fitosanitarios no encuentran equivalencia en las importaciones procedentes de países extracomunitarios", lo que, según ha afirmado, genera una situación de "competencia desleal".

Por último, Pino se ha mostrado crítico con la orientación actual de la Política Agraria Común, al considerar que el peso de los compromisos climáticos y medioambientales limita el desarrollo de la actividad agraria. Frente a ello, ha defendido una PAC orientada a la agricultura profesional y productiva, afirmando que "el medio natural tiene que estar al servicio del hombre y no al revés".