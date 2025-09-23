Archivo - La imagen de Nuestra Señora de las Angustias es procesión en uno de los momentos más especiales de la Semana Santa de Valladolid. - Joaquín Rivas - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pintor Augusto Ferrer-Dalmau será el autor del cartel de la Semana Santa de Valladolid 2026, una de las celebraciones más importantes de la ciudad y declarada de Interés Turístico Internacional.

La designación fue comunicada por el presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas, al alcalde de Valladolid y presidente del Patronato de Honor de la Junta de Cofradías, Jesús Julio Carnero, tras la reunión de la Comisión Permanente celebrada en la tarde de este martes, 23 de septiembre.

El cartel oficial de la Semana Santa de Valladolid que desde hace más de un siglo anuncia la celebración, versará en 2026, según el turno rotatorio establecido entre las veinte cofradías de la junta, sobre la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias.

La última vez que el cartel correspondió a dicha Cofradía fue el año 2008, donde fue elegida una imagen del fotógrafo Chema Concellón, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Con este encargo, que será presentado a principios del próximo mes de febrero en los prolegómenos de la Cuaresma, Valladolid reafirma con la elección de Ferrer-Dalmau, afincado durante algunos años en Valladolid y conocedor de su Semana Santa, su apuesta por "vincular el arte de primer nivel con una de las tradiciones religiosas y culturales de la ciudad".

Considerado uno de los grandes maestros de la pintura histórica contemporánea, Ferrer-Dalmau, ha plasmado en sus obras episodios clave de la historia de España con un estilo realista y un extraordinario rigor documental.