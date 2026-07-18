La pintura contemporánea de Jesús de Burgos dialoga con el gótico en el claustro de la Iglesia de Sasamón (Burgos)

La pintura contemporánea de Jesús de Burgos dialoga con el gótico en el histórico claustro de la Iglesia de Sasamón (Burgos) - BU5 COMUNICACIÓN

BURGOS, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El histórico claustro de la Iglesia de Santa María la Real de Sasamón abre este sábado sus puertas a la exposición 'Pintura moderna dentro del gótico', una muestra del pintor Jesús Burgos Santos que podrá visitarse hasta el próximo 9 de septiembre en la que la pintura contemporánea del artista dialoga con el gótico.

El acto de inauguración ha reunido en el histórico espacio al alcalde de Sasamón, Lorenzo Galerón, al párroco de la histórica iglesia, además de al artista originario de la población, que ha estado arropado por vecinos y visitantes, en un acto que convierte este singular espacio patrimonial en un punto de encuentro entre la arquitectura gótica y la creación contemporánea.

La exposición reúne 63 obras que recorren la trayectoria artística de Jesús Burgos Santos a través de paisajes, bodegones, retratos y escenas figurativas.

El recorrido incluye, además, extraordinarias copias de grandes maestros de la pintura universal como José de Ribera, Joaquín Sorolla y Rembrandt, realizadas durante su proceso de aprendizaje y convertidas hoy en testimonio de una sólida formación técnica que ha dado paso a un lenguaje pictórico propio, reconocible y plenamente consolidado.

La muestra podrá visitarse todos los días, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

La exposición posee un significado especialmente emotivo para Jesús Burgos Santos. Nacido en Sasamón y residente desde hace muchos años en el País Vasco, el artista regresa ahora a su localidad natal para mostrar su obra en uno de sus espacios patrimoniales más singulares.

"Hoy llego a mi pueblo para mostrar las obras que he realizado a lo largo de mi vida", ha explicado el artista que ha agradecido la implicación del párroco de la localidad para poder exponer en un entorno maravilloso como es el claustro de la "catedral" segisamonense.