Los piquetes no frenan la salida de autobuses en Auvasa, pero cortan media hora la Avenida de Zamora

Policías y sindicalistas, en las cocheras de Auvasa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presencia de unos 300 representantes sindicales de CCOO, UGT, CGT y CNT en las cocheras de Auvasa no ha impedido que salgan varios vehículos que cumplen la función de Servicios Mínimos, pero sí han logrado cortar la Avenida de Zamora a la altura de la calle Bronce y Arca Real durante casi media hora.

Los piquetes se han comenzado a agolpar en las inmediaciones de la instalación de los autobuses públicos en el Polígono de Argales antes de las 06.00 horas con presencia policial.

Pese a ello, varios coches han podido atravesar el cordón para cumplir su función de servicios mínimos designados por el Ayuntamiento de Valladolid.

Momentos después, los sindicalistas se han dirigido a la Avenida de Zamora donde han interrumpido durante unos 20 minutos la circulación, si bien, efectivos de la Policía Nacional han logrado habilitar, primero, un carril en dirección a Segovia y, posteriormente, despejarla para recuperar el tránsito normal en la vía.

Durante esos instantes se han vivido momentos de tensión con la utilización de defensa por parte de los efectivos policiales que ha provocado contusiones a varios piquetes.

Son los primeros movimientos en Valladolid de una jornada de huelga general en todo el país.