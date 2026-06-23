Las piscinas de verano de La Palomera, en León capital, abren mañana al público

Piscina de verano de La Palomera, en León capital.
Piscina de verano de La Palomera, en León capital. - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 23 junio 2026 17:29
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LEÓN 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León abrirá mañana las piscinas de verano de La Palomera, de manera que estas instalaciones se sumarán a la oferta de ocio deportivo y estival del Hispánico y Sáenz de Miera.

El inicio de la campaña de verano de las piscinas de La Palomera se ha retraso por las obras de reforma del conjunto de las instalaciones a las que han estado sujetas, trabajos que se reanudarán el próximo mes de septiembre.

Las tres piscinas de verano permanecerán abiertas hasta el próximo día 6 de septiembre y su horario será durante los meses de junio y julio de 11.30 a 21.30 horas (los usuarios deberán abandonar el agua y las zonas verdes a las 21.00 horas), mientras que en agosto y septiembre su apertura será de 11.30 a 21.00 horas (los usuarios deberán abandonar el agua y las zonas verdes a las 20.30 horas).

Los precios de las entradas no sufren variaciones y se mantienen igual que en temporadas anteriores, con un precio de entrada general de adulto de 2,2 euros. La infantil, de cuatro a doce años, tiene un coste de 1,4 euros y los usuarios de cero a tres años pueden acceder gratis, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Los bonos de adultos de 15 usos cuestan 26 euros y los infantiles, 16,5. Además, existe la posibilidad de sacar un abono para toda la temporada de verano cuyo importe es de 50 euros para adultos y de 35 euros el infantil.

Para su primera expedición será necesario acudir a las oficinas de la Concejalía de Deportes, ubicadas en el Estadio Reino de León y las posteriores renovaciones pueden gestionarse en las taquillas de las piscinas.

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