Las piscinas de verano de La Palomera, en León capital, abren mañana al público

Piscina de verano de La Palomera, en León capital. - EUROPA PRESS

LEÓN 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León abrirá mañana las piscinas de verano de La Palomera, de manera que estas instalaciones se sumarán a la oferta de ocio deportivo y estival del Hispánico y Sáenz de Miera.

El inicio de la campaña de verano de las piscinas de La Palomera se ha retraso por las obras de reforma del conjunto de las instalaciones a las que han estado sujetas, trabajos que se reanudarán el próximo mes de septiembre.

Las tres piscinas de verano permanecerán abiertas hasta el próximo día 6 de septiembre y su horario será durante los meses de junio y julio de 11.30 a 21.30 horas (los usuarios deberán abandonar el agua y las zonas verdes a las 21.00 horas), mientras que en agosto y septiembre su apertura será de 11.30 a 21.00 horas (los usuarios deberán abandonar el agua y las zonas verdes a las 20.30 horas).

Los precios de las entradas no sufren variaciones y se mantienen igual que en temporadas anteriores, con un precio de entrada general de adulto de 2,2 euros. La infantil, de cuatro a doce años, tiene un coste de 1,4 euros y los usuarios de cero a tres años pueden acceder gratis, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Los bonos de adultos de 15 usos cuestan 26 euros y los infantiles, 16,5. Además, existe la posibilidad de sacar un abono para toda la temporada de verano cuyo importe es de 50 euros para adultos y de 35 euros el infantil.

Para su primera expedición será necesario acudir a las oficinas de la Concejalía de Deportes, ubicadas en el Estadio Reino de León y las posteriores renovaciones pueden gestionarse en las taquillas de las piscinas.