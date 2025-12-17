El Plan Bienal de Cooperación 2026-27 de Diputación de Valladolid contará con 23,4 millones en inversiones, un 15% más

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, presenta la convocatoria del Plan Bienal de Cooperación 2026-2027. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Plan Bienal de Cooperación de la Diputación de Valladolid para los años 2026 y 2027 contará con 23,4 millones destinados exclusivamente a inversiones, lo que supone un incremento de más del 15 por ciento respecto al anterior que ascendía a 20,3 millones.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, y la diputada del Área de Asistencia y Cooperación a Municipios, Myriam Martín, han presentado este miércoles, 17 de diciembre, la convocatoria del Plan Bienal de Cooperación 2026-2027 aprobado en la Comisión del área.

Íscar ha subrayado que esta Plan Bienal es la "principal herramienta de inversión" de la Diputación de Valladolid para los municipios y ha incidido en que la cooperación con los de menos de 20.000 habitantes es "una de las razones" de la institución.

"Los planes provinciales son el mecanismo que garantiza la prestación de los servicios básicos y la ejecución de infraestructuras esenciales para que lleguen a la totalidad del territorio provincial, asegurando la equidad y la cohesión territorial", ha apostillado al respecto.

En este sentido, ha precisado que la nueva convocatoria va a movilizar una inversión de 11.700.000 euros en cada ejercicio solo a inversiones, una cantidad que en su total supone un aumento con el que la Diputación asume "un mayor liderazgo" para que los alcaldes puedan "ejecutar los proyectos que sus vecinos necesitan".

Además del incremento presupuestario, el Plan Bienal de Cooperación para los próximos dos años incluye "novedades relevantes" para ser "más eficientes" y estar "mejor adaptados a las necesidades actuales".

Íscar ha subrayado, en esta línea, el aumento del módulo fijo que reciben todos los municipios y que incluye la aportación municipal, el cual ha pasado de 32.175 euros de la anterior convocatoria a los 42.000 para todas las localidades de la provincia. Asimismo, el módulo variable que perciben los ayuntamientos también ha crecido al pasar de 78,50 euros a 82,25 por habitante censado en el municipio.

"Estos incrementos se traducen en un aumento significativo de la financiación para todos los municipios", ha resaltado el presidente de la Diputación, para poner de ejemplo que "un municipio de 100 habitantes va a verse incrementado el módulo total en un 25,4 por ciento respecto a la convocatoria anterior".

REDUCCIÓN DE LA APORTACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

Entre las novedades también se encuentra la reducción de la aportación que realizan los ayuntamientos a la hora de realizar sus proyectos, pues esta pasa del 15 al 10 por ciento. Se rebaja así la cuantía que deben sufragar los ayuntamientos, con un ahorro de 225.000 euros que repercutirá directamente en las arcas de los municipios.

Igualmente, en la nueva convocatoria crece la cuantía que realiza la Diputación en el momento en que los ayuntamientos adjudican las obras, pues la institución aportaba el 70 por ciento del coste de cada proyecto cuando se adjudicaba en la anterior convocatoria, mientras que durante los dos próximos años este porcentaje se elevará hasta el 90 por ciento.

Por otro lado, se ha buscado "eliminar la carga administrativa" que tienen que acometer los ayuntamientos a la hora de realizar las obras de estos Planes Provinciales, de manera que no será necesario que los consistorios realicen proyectos cuando las obras no superen la cuantía de 40.000 euros, una medida que sí era obligatoria en la anterior convocatoria.

"Con esta nueva convocatoria garantizamos los recursos necesarios para que la calidad de vida y los servicios del mundo rural no sean una utopía, sino sean una realidad tangible", ha concluido Íscar, para precisar que los ayuntamientos tendrán de plazo hasta el 31 de marzo para presentar las diferentes obras que pretendan llevar a cabo.

La convocatoria se llevará al Pleno de la institución para su aprobación, tras lo que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y al día siguiente se abrirá el plazo de presentación de las propuestas.

EL PSOE VE "INSUFICIENTE" LA CUANTÍA

Por su parte, el Grupo Provincial Socialista ha manifestado su "satisfacción" por el aumento de estos Planes Provinciales hasta los 23 millones de euros en inversión, lo que "responde a una demanda histórica" suya, según ha asegurado.

No obstante, considera que la cuantía es aún "insuficiente", pues la formación demandaba que llegase hasta los 27 millones de euros, una petición que realizaron en una enmienda a los presupuestos de la institución para 2026 en el último Pleno, cuando fue rechazada.