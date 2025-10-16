El plan de digitalización del ciclo del agua en 37 pueblos de Burgos afronta la recta firnal con 7,6 millones invertidos

El presidente de la Diputación de Burgos (ID) durante la presentación de las actuaciones del ciclo del agua en la provincia. - DIP BURGOS

BURGOS 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, ha asegurado que el proyecto de digitalización y control de la calidad del agua en la provincia llega a su tramo final después de una ayuda de 7,6 millones de euros para 37 municipios.

Con el proyecto se lleva a cabo la sensorización de las principales infraestructuras hidráulicas y la puesta en marcha de plataformas de control y gestión de los datos obtenido.

Un año después de la resolución de la convocatoria, la totalidad de las actuaciones del proyecto se encuentran en fase de "ejecución, adjudicación o licitación", ha explicado el presidente de la Diputación.

En este sentido, Borja Suárez se ha referido a las "actuaciones de planificación hidrológica" que se encuentran ya en "ejecución" además de muchas de las actuaciones de "digitalización para la comunicación y gestión" de datos, que ya se encuentran adjudicadas.

La mayor parte del presupuesto del proyecto, 4,5 millones de euros, se orienta al suministro e instalación de los sistemas de "captación de datos" en los distintos puntos de las redes de abastecimiento y saneamiento municipal.

Estas actuaciones se encuentran actualmente en fase de licitación, con el objetivo de que estos trabajos se desarrollen "durante el primer semestre de 2026" de forma coordinada con el resto de actuaciones ya adjudicadas, como ha indicado Suárez.

Estas ayudas forman parte de la segunda convocatoria de subvenciones para proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua, conocido como 'Perte del Agua', financiado por la Unión Europea con fondos del programa Next Generation.

MUNICIPIOS DE MÁS DE 500 HABITANTES.

Han sido un total de 37 municipios de más de 500 habitantes, los que han participado de este plan provincial que llega a su recta final.

Los plazos que marca el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la ejecución de estos proyectos finaliza el próximo 30 de junio, por lo que ha sido necesaria la coordinación de varias áreas técnicas de la Diputación (Aguas, Semantic, Medio Ambiente y Sodebur) con la Sección de Contratación para garantizar que los procedimientos de contratación pública se ajusten a los plazos requeridos por el proyecto.