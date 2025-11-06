El Plan de Empleo de Cruz Roja ofrece acompañamiento y orientación a unas 95.000 personas en CyL en 25 años

Cruz Roja conmemora en Zamora 25 años acercando el empleo a las personas en situación de dificultad - CRUZ ROJA

ZAMORA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

A lo largo de 25 años, el Plan de Empleo de Cruz Roja ha ofrecido acompañamiento, orientación, formación, oportunidades y confianza a unas 95.000 personas de Castilla y León, con el objetivo de acercar el empleo a quienes más lo necesitan e impulsar a aquellos que buscan mejorar sus condiciones de vida de manera autónoma.

Precisamente, Cruz Roja ha celebrado en Zamora el acto autonómico de conmemoración del 25 aniversario del Plan de Empleo, un evento que ha contado con la presencia de la presidenta autonómica y que ha reunido empresas, entidades sociales aliadas, personal técnico y personas voluntarias en Castilla y León.

La presidenta autonómica de Cruz Roja, Rosa Urbón, ha señalado que el balance de este recorrido es "muy positivo" y ha sido posible a través de la colaboración con el Fondo Social Europeo, Gobierno, Junta, empresas y entidades sociales colaboradoras con el Plan de Empleo.

De hecho, ha destacado que el trabajo en equipo ha permitido que las personas en situación de mayor dificultad puedan acceder a mejorar su empleabilidad y a un empleo, de esta forma se mejora la calidad de vida, se generan oportunidades reales y se construye un futuro transformador.

También ha detallado que desde el año 2000, en Castilla y León, más de 11.000 empresas han colaborado, generado alianzas de mejora de la empleabilidad que pasaron por la gestión de ofertas de empleo, formación a la carta, inserciones, sesiones presenciales y telemáticas de orientación en materia de empleabilidad, participación en campañas de sensibilización, talleres de diversidad, competencias y talento y mesas de diálogo empresarial.

Durante el acto central, los asistentes han podido disfrutar de dos mesas redondas, la primera enfocada a dar voz a quienes han vivido el proceso de inserción laboral y a las empresas que han apostado por el talento inclusivo.