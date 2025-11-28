El Plan de Sostenibilidad Turística Cerrato Palentino ya ha ejecutado 2 millones de euros, el 90% de su presupuesto

PALENCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ya ha ejecutado cerca de 2 millones de euros en inversiones en la comarca del Cerrato, "con el objetivo de mejorar el paisaje, las infraestructuras y los barrios de bodegas para poder avanzar en la Declaración de Paisaje Cultural del Vino", tal y como ha apuntado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, en la clausura del Congreso del Cerrato Palentino.

El Congreso se ha cerrado con una jornada técnica en la que la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, junto al coordinador de la Unidad de Planificación y Gestión de Fondos de la Diputación de Palencia, José Manuel Fernández Frechilla, ha presentado a los 41 alcaldes de la comarca el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Cerrato palentino. Paisaje Cultural del Vino'.

Este plan, estructurado en cuatro ejes de actuación, contempla diez proyectos destinados a la restauración ambiental y paisajística de los barrios de bodegas declarados BIC, la creación de infraestructuras ciclistas, la mejora de la eficiencia energética, así como acciones de digitalización, señalización turística y promoción agroalimentaria.

El Plan de Sostenibilidad cuenta con un presupuesto de dos millones de euros, del cual el 90 por ciento ya está movilizado.

Actualmente, el 51 por ciento de sus actuaciones están finalizadas o en ejecución, el 38 por ciento se encuentran adjudicadas o en fase final de contratación, y el 11por ciento restantes será licitado en breve.

La jornada ha concluido con una visita técnica a las bodegas tradicionales de Valdesneros y a la destilería de Bodegas Esteban Araujo, donde los alcaldes han podido conocer in situ parte del patrimonio vitivinícola de la comarca.

Esta actividad completa el programa del Congreso Internacional celebrado los días 26 y 27 de noviembre en el Centro Cultural Polivalente de Baltanás, que ha incluido ocho ponencias, dos mesas redondas, tres micro presentaciones, una visita guiada al Barrio de Bodegas de Baltanás y varias degustaciones de productos de Alimentos de Palencia.

El Congreso ha servido para analizar los retos y oportunidades a los que se enfrenta esta comarca.

Una de las ideas más destacadas ha sido la necesidad de investigar, para conocer y, a partir de ahí, difundir y proteger.

Además de la importancia del conocimiento, se ha reivindicado el patrimonio como un conjunto que aglutina elementos materiales, inmateriales y paisajísticos y se ha defendido el enoturismo como motor de desarrollo sostenible de los territorios.