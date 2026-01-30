La Plataforma de Pinarejos (Segovia) recurre al Procurador del Común por falta de información de la planta de biometano

SEGOVIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana de Pinarejos (Segovia) y de la Comarca Oeste ha presentado una queja ante el Procurador del Común por la falta de transparencia en el proyecto de planta de biometano que se proyecta en el municipio, que consideran que tendrá un impacto negativo en la localidad al encontrarse a menos de 1,5 kilómetros de la misma.

El colectivo, integrado por más de un centenar de personas, ha presentado esta queja formal por las "irregularidades" detectadas en la tramitación del proyecto para instalar la planta.

La organización social, en un comunicado recogido por Europa Press, ha denunciado ante el Procurador "la opacidad y el mal funcionamiento" de las administraciones públicas, así como la ausencia de respuesta a las solicitudes de información y reuniones planteadas durante el último año.

Entre las "anomalías" ha señalado la "ocultación" durante meses del expediente de cambio de uso de suelo, la falta de ejecución de acuerdos del Pleno municipal -que aprobó una declaración institucional contra la planta- y la negativa a facilitar datos sobre trabajos de prospección en la zona.

La Plataforma ha advertido de que la instalación de esta planta, promovida por la empresa IAM Carbonzero S.L, a través de su filial Bioenergética Colón S.L., a menos de un kilómetro y medio del municipio, supondría "graves" riesgos medioambientales, impactos socioeconómicos y efectos nocivos para la salud de los vecinos y consideran que vulneraría el artículo 45 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a un medio ambiente adecuado, así como el artículo 47 de la misma, que garantiza el derecho a una vivienda digna.

El colectivo ha recordado que, desde finales de 2024, ha organizado manifestaciones y concentraciones en Pinarejos, además de participar en protestas en Valladolid y Madrid para reclamar transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones.

"No pedimos privilegios, pedimos respeto a la ley y a la ciudadanía. Las Administraciones deben garantizar información completa y veraz, y actuar con responsabilidad ante proyectos que afectan al futuro de nuestros pueblos", ha subrayado en su escrito.

La queja solicita al Procurador del Común que inste a las administraciones competentes a rectificar las anomalías detectadas y a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones legales y ha añadido que, con fecha 21 de enero de 2026, se ha recibido notificación del Procurador del Común en la que requiere el aporte de información adicional para tramitar la solicitud.

Además, la Plataforma Ciudadana ha convocado una reunión este sábado, 31 de enero, a las 11.30 horas en la Biblioteca Municipal del municipio segoviano.