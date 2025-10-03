La plaza de La Marina (Zamora) expone el mundo de color de Agatha Ruiz de la Prada a través de 35 diseños icónicos

Autoridades y encargados de la exposición, durante la inauguración de la muestra. - EUROPA PRESS

ZAMORA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El "mundo de color" de Agatha Ruiz de la Prada protagoniza una exposición inaugurada hoy en la sala de exposiciones Fundos Fórum Zamora, en la plaza de La Marina (antiguo centro social de Caja España).

La muestra 'Agatha Ruiz de la Prada: diseño y creatividad' estará abierta hasta el 14 de diciembre, de miércoles a domingo en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con acceso gratuito.

El visitante verá más de 35 diseños icónicos de Agatha Ruiz de la Prada, incluyendo 25 vestidos datados entre 1998 y 2024 y presentados en las pasarelas de moda más importantes del mundo, como París, Milán o Nueva York.

La exposición se completa con una selección de fotografías realizadas juntamente con el prestigioso fotógrafo Kiko Alcázar, y propone una reflexión sobre los límites entre la creación de moda y las artes visuales.

En esta muestra se puede apreciar cómo el color es una de las claves en la personalidad creativa de Agatha Ruiz de la Prada. "Su paleta cromática abarca todos los tonos que nos podamos imaginar, todos menos el negro", ha asegurado la comisaria de la exposición, Marisa Oropesa. "El color es un instrumento, lo utiliza con una intencionalidad con un propósito, no aleatoriamente ni caprichosamente". No en vano, ha declarado que "el color te hace sentir más positiva, optimista".

Las creaciones que se pueden ver en Zamora acercan al visitante a un mundo inundado por formas y coloridos que "son conocidos, pero sacándolos de su contexto y rutina habitual".

"Así una flor deja de estar en la naturaleza para poder meterse en nuestros armarios y convertirse en una prenda para vida cotidiana", relatan los encargados de la muestra.

En la exposición se presentan piezas icónicas que han formado parte de sus colecciones de primavera-verano y otoño-invierno a lo largo de los años, en diversas pasarelas, junto con obras gráficas, publicaciones y fotografías que permiten recorrer su evolución creativa.