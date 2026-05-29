Plazo de admisión FP Presencial 2026-2027: del 17 de junio al 7 de julio

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VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El plazo para solicitar la admisión en ciclos formativos y cursos de especialización de formación profesional en modalidad presencial en el curso 2026-2027 comenzará el próximo 17 de junio y termirá el día 7 de julio, ambos inclusive.

Por su parte y según ha informado este viernes la Consejería de Educación, el 20 de julio se publicará la adjudicación de plazas y los interesados tendrán hasta el 23 del mismo mes para formalizar la matrícula.

No obstante, entre los días 2 y 4 de septiembre se abrirá un periodo extraordinario de admisión para quienes no hayan participado en el periodo ordinario y no hayan resultado adjudicatarios de plaza escolar o que no hubiese formalizado la matrícula correspondiente. La matriculación en este periodo será del 15 al 18 de septiembre.

Por último, del 1 al 5 de octubre se abrirá un periodo de admisión en oferta modular general en los centros educativos que dispongan de plazas vacantes resultantes del proceso de admisión en modalidad presencial.