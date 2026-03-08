El plazo para inscribirse en las pruebas de acceso a las escuelas profesionales de Danza de CyL arranca mañana

Archivo - Valladolid.- Alumnas de la Escuela de Danza - JCYL - Archivo

VALLADOLID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El plazo para inscribirse en las pruebas de acceso a las escuelas profesionales de Danza de Castilla y León de cara al próximo curso arranca este lunes, 9 de marzo, y se prolongará hasta el 18 de mayo.

Al igual que en ejercicios anteriores, se ofertan 140 plazas, distribuidas entre los dos centros autorizados, 70 en el 'Ana Laguna' de Burgos -40 plazas en el primer curso de Danza Elemental y 30 en Danza Profesional, con 15 en Clásico y otras 15 en Contemporáneo- y 70 en el de Valladolid -40 de enseñanzas elementales y en las profesionales, 15 para Danza Clásica y 15 para Danza Española-.

Asimismo, además de las plazas de nuevo ingreso, se convocarán las vacantes que pudieran generarse en el resto de los niveles, han informado a Europa Press fuentes de la Junta de Castilla y León.

Los interesados en realizar las pruebas podrán presentar su solicitud a través de la sede electrónica de la Administración autonómica o de forma presencial en los centros docentes que imparten estas titulaciones.

Posteriormente, a partir del 10 de junio, se desarrollarán las pruebas de acceso, que serán concretadas por cada uno de los centros educativos, así como las partes que las compondrán.

Los aspirantes deberán tener una edad mínima de ocho años cumplidos en 2026 para poder inscribirse en las pruebas de enseñanzas elementales de Danza.

En el caso de las enseñanzas profesionales -únicos centros autorizados en Castilla y León para impartir dichos estudios-, no hay un límite de edad. Las bases de la convocatoria y sus horarios están disponibles en dichos centros, en la página web de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl) y en el Portal de Educación .

Las escuelas profesionales de Danza de Castilla y León ofertan este tipo de estudios en la Comunidad con gran éxito desde el curso 2006-2007. Desde entonces, 331 estudiantes de danza profesional han egresado de estos centros y más de 800 de elemental han obtenido un diploma. En el presente curso, están matriculados 436 alumnos -220 en Burgos y 216 en Valladolid-. Por niveles de enseñanzas, 186 en elemental y 250 en profesional -72 en Contemporáneo, 121 en Clásico y 57 en Español-.