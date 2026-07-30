El pleno de Salamanca aprueba una declaración en apoyo de los que combaten incendios y en solidaridad con los afectados

SALAMANCA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este jueves una declaración institucional en apoyo a los efectivos que combaten los incendios forestales y en solidaridad con los municipios y las personas afectadas.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento reafirma el compromiso con la protección del patrimonio natural y con el impulso de políticas de prevención, gestión forestal activa y coordinación entre administraciones.

En el texto de la declaración se explica que "los graves incendios forestales que están afectando a distintas zonas de España están ocasionando una enorme devastación ambiental, social y económica, poniendo en riesgo vidas humanas, viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas, y un patrimonio natural de incalculable valor".

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Salamanca desea trasladar su reconocimiento y gratitud a todos los profesionales y voluntarios que, con una extraordinaria vocación de servicio, trabajan sin descanso para proteger a la población y combatir las llamas.

Así, se cita a la Unidad Militar de Emergencias (UME), los bomberos, los bomberos forestales, la Guardia Civil, la Policía Nacional, las Policías Locales, los agentes forestales y medioambientales, Protección Civil, los servicios sanitarios, Cruz Roja y cuantas personas colaboran en las labores de emergencia.

Asimismo, la Corporación expresa su solidaridad con todas las familias, municipios y territorios afectados, especialmente con quienes han perdido sus hogares, sus explotaciones o parte de su proyecto de vida.

En este sentido, la declaración añade que el patrimonio natural constituye un legado común que se debe "preservar" y señala que "por ello, resulta imprescindible reforzar la prevención, la gestión forestal activa, la coordinación entre administraciones y la dotación de los medios humanos, materiales y tecnológicos necesarios para afrontar este tipo de emergencias con la mayor eficacia posible".

"En momentos de especial gravedad, las instituciones tienen la responsabilidad de trasladar un mensaje de unidad, apoyo y compromiso con quienes arriesgan su vida por los demás y con la protección de nuestro entorno", concluye.