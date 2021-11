Podemos presenta 47 enmiendas a la Ley de Derechos y Garantías al final de la vida para asegurar su cumplimiento

VALLADOLID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Castilla y León ha presentado 47 enmiendas a la Ley de Derechos y Garantías al final de la vida que se está tramitando en las Cortes de Castilla y León a fin de asegurar el derecho a la eutanasia en la Comunidad.

Tras presentar una enmienda a la totalidad que aún no ha sido debatida, la formación morada presenta una batería de enmiendas parciales "esta Ley no puede aprobarse en los términos redactados", pues "atentaría contra la Ley de regulación de la eutanasia y provocaría una enorme inseguridad jurídica para el personal sanitario que realiza la labor de cuidados al final de la vida", según ha explicado la procuradora Laura Domínguez.

Las enmiendas incluyen el marco teórico y práctico que se contiene en la Ley de regulación de la eutanasia, cuestiones relacionadas con las opciones y circunstancias vitales en las decisiones al final de la vida que no sólo incluyen las creencias religiosas, expone "la necesidad de actualizar la normativa" de los Comités de Ética Asistencial y la creación de un Observatorio del final de la vida y la muerte en Castilla y León como ente que pueda servir para la formación, investigación y mejora de medidas en este ámbito entre otras cuestiones.

"Las enmiendas presentadas palían el grave déficit que supone ni siquiera nombrar el derecho reconocido de ayuda para morir que obligatoriamente se va a prestar en Castilla y León y que de forma intencionada Partido Popular y Ciudadanos han omitido en este texto", ha subrayado Domínguez.

A juicio de los "morados", otro de los "grandes elementos a modificar" es la mejora de las cuestiones relativas a los cuidados paliativos para garantizar que esta prestación sea de calidad y con los recursos humanos y materiales necesarios dotados desde la sanidad pública "que hasta ahora no se presta con la calidad y suficiencia que debiera en la Comunidad, con grandes carencias especialmente en el medio rural".

En definitiva, Domínguez señala que sin sus modificaciones esta Ley "no puede aprobarse porque no aporta nada nuevo, no contempla mejoras en los cuidados paliativos ni está contextualizada ante el nuevo derecho de ayuda para morir".

Por ello, ha pedido a Partido Popular y Ciudadanos que "reflexionen" y "no traten de eliminar derechos reconocidos de las personas por la puerta de atrás a través de una ley malintencionada y carente de racionalidad".

Domínguez ha asegurado que la intención de su grupo político es que la enmienda a la totalidad salga adelante y, por lo tanto, la norma "ni siquiera llegue a tramitarse".