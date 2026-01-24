Podemos tiende la mano a IU para "poner en pie a la izquierda" en CyL y "plantar cara a las derechas"

Miguel Ángel Llamas (i) y Pablo Fernández, antes de atender a los medios en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y portavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha tendido la mano a Izquierda Unida para "poner en pie a la izquierda de Castilla y León" y formar una candidatura de cara a las elecciones del 15 de marzo "lo más plural y lo más fuerte posible" que plante "cara a las derechas".

"El cambio en Castilla y León pasa ineludiblemente por un Podemos lo más fuerte posible y porque la voz de la izquierda esté nutridamente representada en las Cortes. Digo esto porque, sinceramente, para que haya un cambio profundo en esta Comunidad no basta con el Partido Socialista, necesita es una izquierda transformadora valiente, que plante cara a las derechas", ha argumentado ante los medios en una comparecencia en la que ha estado acompañado del candidato a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas en Valladolid.

En este contexto, Llamas ha explicado que la formación está trabajando "muy duro para poner en pie a una izquierda transformadora", a través de una candidatura "lo más amplia posible". "Ya hemos llegado a un acuerdo con Alianza Verde y tendemos la mano Izquierda Unida para que reproduzcamos la coalición que presentamos en 2022 en Castilla y Le y que tan buenos resultados ha dado en Extremadura", ha afirmado.

En este sentido, ha confirmado que hay contactos con Izquierda Unida y que, "hasta el último momento", tenderán la mano y estarán "disponibles al diálogo" con la formación que lidera Juan Gascón.

Al hilo de esta palabras, Llamas ha reflexionado sobre la izquierda que necesita esta Comunidad, si es una "transformadora que plante cara a las derechas con determinación y con valentía" o una "subordinada al Partido Socialista y cómoda para la socialdemocracia en España".

"Creo que Castilla y León lo que necesita es una izquierda transformadora valiente, que plante cara a las derechas, que abogue claramente por desprivatizar los servicios públicos, por defender el derecho a la vivienda y pues en la actualidad. Creo que eso lo representa Podemos y en Extremadura el acuerdo ha sido satisfactorio y los resultados así lo revelan", ha sentenciado para reiterar que trabajan para que ese acuerdo se produzca.

CRÍTICAS PSOE

Por su parte, Pablo Fernández ha criticado que la "propuesta estrella" del Partido Socialista "en esta pre-campaña y campaña" para Castilla y León es "invertir en la industria de la guerra, en defensa, en drones".

"Castilla y León necesita que el Gobierno de España invierta en infraestructuras, en infraestructuras ferroviarias, en mantenimiento de los ferrocarriles, en la media distancia que en esta Comunidad está absolutamente destrozada y no que el Partido Socialista tenga como propuesta estrella invertir en la industria de la guerra", ha afeado para concluir que el cambio en Castilla y León no pasa "por más políticas de derechas".

"Por eso digo que creo que es imprescindible que Podemos esté lo más fuerte posible y que la voz de Podemos y de la izquierda transformadora esté muy presente en las Cortes para provocar ese giro copernicano", ha finalizado.

PANORAMA DESOLADOR

Llamas también ha puesto el foco en un PP que acude a los comicios con un "proyecto totalmente agotado" y que después de casi cuatro décadas de Gobierno el panorama es "desolador" con "problemas enquistados", como la "despoblación galopante, el deterioro y la privatización de los servicios públicos, la crisis de la vivienda y corrupción sistémica".