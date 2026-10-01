Podemos Valladolid continuará en VTLP para afrontar el proceso electoral municipal de 2027

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Valladolid ha anunciado este jueves, 1 de octubre, su voluntad de continuar en la plataforma Valladolid Toma la Palabra (VTLP) para las elecciones municipales de 2027 y continuar así el trabajo que se realizan desde 2022, cuando la formación morada decidió integrarse en la plataforma municipalista.

La formación ha explicado que esta decisión responde a la voluntad de la militancia de Podemos Valladolid "de seguir apostando por un espacio de colaboración entre las diferentes organizaciones y sensibilidades políticas de la ciudad como una alternativa política sólida al Gobierno municipal del PP y de Vox que ha devuelto a Valladolid a una época de retroceso de los derechos de la ciudadanía vallisoletana y deterioro de los servicios públicos".

Podemos Valladolid ha incidido en que "es más necesario que nunca" llegar al Gobierno municipal "para garantizar que todas las personas puedan tener una vida digna mediante la defensa de la vivienda como derecho y no como un producto con el que se pueda especular, con el compromiso de mejorar los servicios públicos que aseguran la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía y con la promesa firme de trabajar para garantizar cada uno de los derechos de cada una de las personas y especialmente de aquellas más vulnerables".

En este sentido, se ha comprometido a continuar trabajando junto al resto de organizaciones y personas que conforman VTLP para avanzar y definir el proyecto político con el que concurrir a las elecciones municipales de 2027 "con el objetivo de transformar la realidad para mejorar la vida de la ciudadanía en Valladolid".