La Policía de Burgos investiga nuevas denuncias de estafas a través de Whatsapp

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Burgos investigan varias denuncias presentadas durante las últimas semanas con un denominador común, el "robo" de la aplicación WhatsApp por parte de determinados ciberdelincuentes, lo que les permite estafar a diferentes víctimas solicitando en nuestro nombre distintas cantidades de dinero.

El importe del perjuicio patrimonial sufrido en las denuncias que se investigan varía entre 200 y 500 euros, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El "modus operandi" de los delincuentes consiste en que el usuario recibe un mensaje en el que un "contacto suyo" (en realidad los propios estafadores) le pide que le reenvíe un código que recibirán por SMS.

Una vez que el usuario facilita dicho código, le desaparece la aplicación WhatsApp, y le es imposible volver a acceder, puesto que los delincuentes ya se han apoderado de la cuenta, controlándola.

Así, mediante la utilización del perfil de su víctima, proceden con diferentes excusas a solicitar cantidades de dinero a sus contactos, normalmente a través de bizum, o bien que les envíen nuevamente el código de WhatsApp, sustrayendo nuevas cuentas. De esta manera, los delincuentes amplían el número de víctimas a las que intentan engañar.

La Policía Nacional ha incidido en que la prevención es la herramienta más eficaz, por lo que ha aconsejado no compartir nunca el código de WhatsApp que se recibe por SMS así como activar la verificación en dos pasos, pues esto hace que, aunque los delincuentes se hicieran con dicho código, no puedan acceder al sistema, al serles requerida una segunda clave de seis dígitos que sólo el usuario conoce.

Ante cualquier solicitud de dinero por cualquier medio de un contacto de la agenda, se recomienda llamar por teléfono antes al destinatario y asegurarse de que todo es correcto.

El Cuerpo Nacional de Policía, que pide denunciar los hechos se ha sido víctima de esta modalidad de estafa, ha añadido que explican estos consejos detenidamente en los perfiles oficiales de suss redes sociales, en el enlace https://x.com/policia/status/1921102404860473673.